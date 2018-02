BOGDANOVIĆ SE PRISJETIO DAVLJENJA U PARTIZANU: ‘To je u Srbiji nešto poput odnosa oca i sina’

Zanimljivu anegdotu ispričao je NBA igrač novinarima nakon utakmice

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović igra sve bolje u Sacramento Kingsima u svojoj prvoj NBA sezoni. Prosječno zabija 11.2 poena uz 3.1 asistenciju za trenutačno pretposljednju momčad Zapadne konferencije.

Zablistao je u pobjedi Kingsa protiv Chicago Bullsa kada je tricom preko dvojice igrača zabio za ključnu prednost. U utakmici je imao 15 poena uz četiri skoka i isto toliko dodavanja.



U razgovoru nakon utakmice američke novinare je zanimalo što misli o sukobima igrača na parketu i izbacivanju sudaca, a Bogdanović se tada prisjetio situacije s Partizanovim trenerom Duškom Vujoševićom kada ga je svojedobno davio za vrijeme utakmice.

“To možete naći na YouTubeu”

“Sudjelovao sam samo jednom u tučnjavi cijele momčadi. Sam nisam nikad. Trener me jednom izbacio kada sam igrao za Partizan. To možete naći na YouTubeu pod nazivom ‘Trener davi Bogdanovića’. To je u Srbiji nešto poput odnosa oca i sina”, rekao je Bogdanović sa smiješkom na licu.

Košarkaša su iznenadile i neke reakcije navijača na utakmici kada su njegovi Kingsi bili u lošoj seriji: “Iznenadio sam se kada su počeli oduševljeno klicati. U mojoj zemlji bi vikali na njih, ne bi se osjećali baš najbolje. Moramo ih naučiti kako da bolje navijaju za nas”, zaključio je.