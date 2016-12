BOGDANOVIĆ I ŠARIĆ IZGUBILI ŠUT: U noći velikih brojki hrvatski košarkaši ostvarili mizerne učinke

Raspored odigravanja utakmica u NBA ligi na teren je u noći na subotu poslao čak 28 momčadi, a kroz četrnaest utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta aktivni su, ne i primijetni, bili hrvatski košarkaši.

Vođa hrvatske reprezentacije i statistički najbolji Hrvat u NBA ligi Bojan Bogdanović u potpunosti je napadački podbacio protiv aktualnih prvaka Cleveland Cavaliersa čija je pobjeda 119-99 bila u potpunosti očekivana. Ono što nije bilo očekivano jest da će Bogdanović u dresu Brooklyn Netsa ostati bez ubačaja nakon što je kroz 19 minuta provedenih na parketu promašio svih pet pokušaja iz igre.

U lako ostvarenoj pobjedi branitelja naslova koji su u jednom trenutku utakmice imali nestvarnih 46 poena prednosti (Brooklyn posljednju četvrtinu dobio 42-21) nositelji igre pred ogled protiv Golden State Warriorsa stigli su se dobro odmoriti. Nitko od njih nije odigrao više od LeBrona Jamesa koji je u 27 minuta postigao 19 poena uz pet skokova i šest asistencija. Double-double u maloj minutaži ostvarili su Kevin Love (14 koševa, 15 skokova), Tristan Thompson (16 poena, 11 skokova) i Kyrie Irving (13 poena, deset asistencija, šest osvojenih lopti).

Warriorsi su se za derbi protiv Cavsa “zagrijali” 119-113 pobjedom na gostovanju kod Detroit Pistonsa do koje su stigli zahvaljujući preciznim šutovima Klaya Thompsona u samoj završnici utakmice. Ipak, u sedmoj uzastopnoj pobjedi Warriorsa najefikasniji su bili Kevin Durant sa 32 i Stephen Curry sa 25 poena, dok su Pistonse predvodili Tobias Harris sa 26 i Kentavious Caldwell-Pope sa 25 koševa.

Damjan Rudež i Mario Hezonja ostali su bez ubačaja za Orlando Magic koji je slavio protiv Los Angeles Lakersa, a bilo je 109-90. U dresu kalifornijske momčadi dobru je minutažu dobio Ivica Zubac koji je z 17 odigranih minuta ubacio šest poena uz dva skoka i asistenciju.

Trebao je u noći na subotu biti odigran još jedan dvoboj hrvatskih košarkaša no Dragan Bender nije nastupio za Phoenix Sunse koji su kao domaćini svladali Philadelphia 76erse 123-116 i to nakon što su u drugom dijelu ostvarili +20. Igrao je za poražene 76erse Dario Šarić i to lijepih 27 minuta. Šut ga nije služio pa je ciljao 3-10 za ukupno osam poena i četiri skoka.

Novu monstruoznu partiju pružio je Russell Westbrook koji je stigao do 14. triple-double učinka u sezoni u 117-112 pobjedi Oklahoma City Thundera kod Boston Celticsa. Ubacio je 45 poena uz po jedanaest skokova i asistencija u trećoj uzastopnoj utakmici u kojoj ide preko 40 poena, ali spomenuti treba i da je ubacio posljednjih sedam poena svoje momčadi u prvom poluvremenu i posljednjih 15 za momčad na kraju utakmice.

Učinke karijere ubacili su Minnesotin Zach Lavine (40) i Milwaukeejev Giannis Antetokounmpo (39), ‘naskakali’ se pod obručima Anthony Davis (22) i Hassan Whiteside (18), a lopte suigračima najbolje dijelio James Harden (17).

NBA liga, rezultati:

Orlando – LA Lakers 109-90

Damjan Rudež igrao je 7 minuta za Orlando i ostao bez poena (šut za dva 0-1) uz jednu osvojenu loptu, Mario Hezonja je na parketu proveo tek 1 minutu bez učinka za Orlando, dok je Ivica Zubac u dresu LA Lakersa igrao 17 minuta i ubacio 6 koševa (šut za dva 2-7, slobodna bacanja 2-2) uz 2 skoka i 1 asistenciju

Cleveland – Brooklyn 119-99

Bojan Bogdanović je za Brooklyn igrao 19 minuta i nije se upisao u strijelce (šut za dva 0-3, trica 0-2) uz 2 skoka i 1 asistenciju

Phoenix – Philadelphia 123-116

Dario Šarić je za Philadelphiju igrao 27 minuta i postigao 8 koševa (šut za dva 1-5, trica 2-5) uz 4 skoka i 2 osvojene lopte, Dragan Bender nije nastupio za Phoenix)

LA Clippers – Dallas 88-90

Boston – Oklahoma City 112-117

Detroit – Golden State 113-119

Portland – San Antonio 90-110

Denver – Atlanta 108-109

Utah – Toronto 98-104

Milwaukee – Washington 123-96

Memphis – Houston 115-109

New Orleans – Miami 91-87

Minnesota – Sacramento 105-109

Charlotte – Chicago 103-91