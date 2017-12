BIVŠI REPREZENTATIVAC U CEDEVITI: ‘Raznovrstan je, iskusan i razumije košarku. Dići će nas na višu razinu’

Damir Markota je nakon potpisa za Cedevitu poručio kako je sretan što se vratio kući.

Hrvatski košarkaši prvak Cedevita predstavio je u svom Domu košarke novo pojačanje, krilnog centra Damira Markotu. Bivšem hrvatskom reprezentativcu bit će to 14. klub u karijeri pri čemu treći klub u Zagrebu nakon što je igrao za Cibonu i Zagreb. U gradu podno Medvednice mu je i obitelj.

CEDEVITA DOVELA VELIKO POJAČANJE: Bivši hrvatski reprezentativac novi adut zagrebačkog sastava

‘Prvi dojmovi su odlični’

“Jako mi je drago da sam se vratio kući. Prvi dojmovi su odlični. Prvi put sam u Cedevitinom trening-centru i zasad je sve odlično. Želim se uklopiti u ekipu što prije kako bih mogao pomoći ekipi. To je prvo što želim napraviti, a onda korak po korak”, kazao je Markota.



Novinari su Markotu pitali gdje se vidi u momčadi Cedevite.

“Trenutačno ne gledam tako daleko. Idem korak po korak. Ne znam još niti jednu akciju, tako da bi bilo glupo reći gdje se ja vidim. Znam suigrače, a i radio sam s Jurom. Kod njega se zna tko što radi i ja ću raditi ono što on bude htio od mene”, izjavio je novi igrač Cedevite.

Trener Jure Zdovc veseli se novom pojačanju u rosteru.

“Iskoristio bih priliku da zaželim Damiru dobrodošlicu. Zahvaljujem Upravi što je dovela još jednog igrača koji nas stvarno može dignuti na viši nivo. Teško da on nešto bitno može dati već sljedeću utakmicu protiv Darüşşafake, ali sigurno da će se to kasnije brzo pokazati.”

‘On se promijenio nabolje, a ja nagore’

Zdovc je Markoti bio trener u Union Olimpiji, a u Turskoj su bili na suprotnim stranama kada je Zdovc vodio Gaziantep, a Markota igrao za Istanbul.

“Ja sam s Damirom radio i znamo se. Otada je prošlo nekoliko godina. On se vjerojatno promijenio, a i ja sam se promijenio. On vjerojatno nabolje, a ja nagore. Generalno, znam ga jako dobro. U krajnjem slučaju, pratio sam ga i u Turskoj kad smo bili na suprotnim stranama. On definitivno slovi za igrača koji je raznovrstan, iskusan, zna i razumije košarku. Tako da nas mora dići na viši nivo, no kako će se točno uklopiti je teško sada reći. Znamo svi da treninga nema puno. Puno je utakmica i trebat će to odraditi kroz utakmice. Trebat će jedno vrijeme da on sve pohvata jer kod mene ima puno pravila, puno detalja i puno sistema. Sigurno da će igrati na obje centarske pozicije. Više će biti na četvorci, ali bit će nekad i na petici. Može igrati sa svakim, što je bitno. Može igrati s Andrijom, Chrisom, sa svima,” naglasio je Zdovc.

Direktor kluba Davor Užbinec je otkrio kako je Cedevita iskoristila priliku nakon Markotina raskida ugovora u Turskoj.

“On je još jedna kockica u ovoj našoj slagalici koju slažemo. Mislim da smo doveli iznimno kvalitetnog igrača, koji će nam pomoći u našim najvišim ambicijama. Sad je na njemu da se pokaže i zadovolji trenera pa da naš tim, koji je već sada dobar, bude još jači i još konkurentiji u svim takmičenjima u kojima sudjeluje,” naglasio je Užbinec.