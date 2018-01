BEZ SENZACIJA U KUPU KREŠIMIRA ĆOSIĆA: Cibona ‘preživjela’ gostovanje u Splitu, Cedevita lakoćom među osam

Ždrijeb završnog turnira bit će održan 10. ili 11. siječnja u prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza u Zagrebu, a turnir je na rasporedu od 14. do 17. veljače.

Nakon Zadra, Zaboka i Šibenika, plasman na završni turnir Kupa Krešimira Ćosića izborili su i košarkaši Cedevite, Cibone, Zagreba, Škrljeva i Sonik Puntamike. U najzanimljivijem susretu večeri Cibona je na Gripama pobijedila Split 76-67, dok je aktualni četverostruki pobjednik Cedevita u Domu sportova rutinski slavio protiv Jazine Arbanasa 118-79.

Žorić predvodio Cibonu

Cibona je bolje ušla u utakmicu i prvu četvrtinu je dobila 25-18. U drugoj dionici domaćin se uspio vratiti izjednačivši na 42-42 i 44-44, a na otvaranju treće četvrtine ‘žuti’ su imali i tri koša viška (48-45), što je bila i najveća prednost domaćina na utakmici. Međutim, Cibona je serijom 14-2 pobjegla na +9 (59-50). Split se početkom posljednje dionice približio na minus jedan (58-59), no Cibona bježi na plus šest (66-60), a zatim i na plus osam (73-65). ‘Vukovi’ su na koncu slavili 76-67.

Cibonu je do pobjede predvodio Luka Žorić s 28 koševa i 12 skokova. Branislav Ratkovica je dodao 16 koševa, a Ivan Novačić 13. Kod Splita najefikasniji su bili Mateo Kedžo s 19 koševa i 11 skokova, te Goran Filipović s 12 koševa. Očekivalo se kako će za Split nastupiti povratnik Bruno Šundov, međutim njegova premijera je odgođena za neku od idućih utakmica ‘žutih’.



Cedevita nije imala problema protiv Jazine Arbanasa što uostalom i potvrđuje rezultat 118-79. Hrvatski prvak je već nakon prve četvrtine imao 16 koševa viška (32-16) i bilo je samo pitanje s koliko će razlike slaviti. Najveću prednost Cedevita je imala u 38. minuti čak +43 koša razlike. Cedevitu su do pobjede predvodili Nik Slavica s 28 koševa i sedam skokova, te Džanan Musa s 26 koševa, pet skokova i šest asistencija.

Zagreb teško protiv Kaštela

Sonik-Puntamika je porazila Goricu 92-85, a petorica igrača u domaćim redovima upisala su dvoznamenkasti broj koševa. Najviše su zabili Josip Ceranja i Mario Pešut, obojica po 19 koševa. U redovima Gorice s po 15 koševa najefikasniji su bili Ante Mašić i Marko Baković. Zagreb je na gostovanju pobijedio Ribola Kaštela 78-74, a ‘mrave’ su do pobjede predvodili Jan Palokaj s 21 i Andrej Čar s 20 koševa. Kod domaćina najefikasniji je bio Nikola Došen s 20 koševa i 11 skokova. Škrljevo je bilo bolje od Hermes Analitice 78-63 uz 25 koševa i sedam skokova Davora Konjevića.

