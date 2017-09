IZBORNIK ACO PETROVIĆ ZADOVOLJAN: ‘Ovo je dobra priprema za ono što slijedi’

Izbornik Hrvatske Aco Petrović prokomentirao je poraz Hrvatske u 4. kolu Eurobasketa od Španjolske 73-79.

“Zadovoljan sam viđenim. Igrali smo egal sa Španjolskom, izgubili u penal završnici”, izjavio je za kamere HTV-a Aco Petrović i nastavio:

“Kad imate protivnika kao Španjolska koja je sve pomela, logično je da se kod nas pojavi onaj natjecateljski žar da to dobijemo. Iskreno rečeno, ovo mi je izgledalo kao fantastična priprema za ono što slijedi. Zadovoljan sam reakcijom, dva otvorena šuta smo imali pred kraj da prelomimo susret. Zadovoljan sam, treba biti… a ovo treba zaboraviti, imamo pet dana za pripreme za Istanbul”, rekao je izbornik i dodao:

“Govorio sam da ćemo Cluj koristiti za pripremu za određene stvari. Moramo vidjeti s kim dalje igramo, to su Rusi ili Turci, moramo biti spremni za obje opcije. Slični su po konceptu igre, ova utakmica je poslužila da igramo u postavama koje do sad nismo igrali jer će nam to trebati u Istanbulu”, smatra Petrović.



Na presici je istaknuo i sljedeće:

“Odlučili smo probati neke stvari koje nismo radili u pripremama i u prve tri utakmice. Odlučili smo se pripremati za utakmice koje slijede u nokaut fazi, za Tursku ili Rusiju, koji su naši potencijalni suparnici i protiv kojih će nam u nedjelju, u eliminacijskoj utakmici, trebati igra sa dvije “četvorke” ili čak i sa petoricom vanjskih igrača”, rekao je izbornik Petrović.