ACO PETROVIĆ ODLUČIO: Mavra otpao, ovo su dvanaestorica koja će igrati na Eurobasketu

Hrvatska košarkaška reprezentacija u srijedu će otputovati prema Rumunjskoj, gdje će od petka igrati na ovogodišnjem EuroBasketu, a odlukom izbornika Aleksandra Petrovića među 12 putnika nije se našlo mjesta za mladog razigravača Dominika Mavru.

Hrvatski su košarkaši u utorak posljednji trening obavili u svojoj bazi u Svetom Martinu na Muri, a nakon njega se izbornik Aleksandar Petrović zahvalio Dominiku Mavri, kojeg neće voditi na EuroBasket.

“Sve što su odigrali Ivan Ramljak i Filip Krušlin bilo je točno ono što sam od njih tražio pa je dvojba bila Dominik Mavra i Ivan Buva. Nakon što me u posljednjih pet dana Roko Ukić uvjerio kako je u besprijekornom fizičkom stanju, a ubrzo će doći i do takvog igračkog stanja, odlučio sam da ide Ivan Buva, odnosno da idemo s tri centra, jer sam s tom pozicijom ionako do sada najmanje zadovoljan”, pojasnio je izbornik svoju odluku na konferenciji za medije održanoj u utorka navečer u Zagrebu.

Petrović potvrdio trenersku klasu

Pod Petrovićevim vodstvom reprezentacija je prošlog ljeta na kvalifikacijskom turniru u Torinu pokraj domaćina Italije i Grčke izborila mjesto na Olimpijskim igrama, a potom u Rio de Janeiru došla do četvrtfinala osvojivši prvo mjesto u skupini s europskim prvacima Španjolcima, Argentinom, Litvom… Izbornik je, stoga, povukao paralelu s igrom koju je ovogodišnja momčad pokazala u ovim priprema, s onim što su naši košarkaši pokazali prije godinu dana.



“Napadački smo nemjerljivo bolji nego smo to bili lani, ali defanzivno još nismo na toj razini. Postavili smo neke alternativne obrane ovih dana, radili i s različitim profilima petorke, ali neke od tih stvari čuvat ćemo što je duže moguće. Uostalom, ja sam i koncipirao pripreme s pet utakmica, a pet nam slijede u Cluju. To je deset. Kako bi 10. rujna, na našem danu D u osmini finala, bili taktički i mentalno spremni. I bit ćemo”, samouvjeren je izbornik te dodao:

‘Bojan je bio malo potonuo, ali…’

“Bojan je bio malo potonuo, ali se u zadnjim danima vratio, na treningu u ponedjeljak izgledao je kao na Igrama, nezadrživo. A što se Darija tiče, pa ja nisam u životu radio s čovjekom koji može igrati na pozicijama od jedan do pet. I odigrao sve bez amplituda. Moja rotacija će biti šira nego u Riju, ali kad dođu nokaut utakmice iznijet će ih oni koji nose rezultat.”

Za skupinu u prvom dijelu EuroBasketa u Cluju, u kojoj će suparnici hrvatskim košarkašima biti Mađarska, Rumunjska, Crna Gora, Španjolska i Češka, Petrović kaže:

“Ovaj je put lakša nego u Riju, što je onda omogućavalo protivnicima iz druge skupine da uđu svježiji u nokaut utakmice. Sada bi to trebala biti naša prednost.”

Prema Rumunjskoj će se u srijedu ujutro zaputiti sljedeća dvanaestorica: kapetan Roko Ukić, Marko Popović, Kruno Simon, Filip Krušlin, Bojan Bogdanović, Marko Tomas, Ivan Ramljak, Dario Šarić, Dragan Bender, Darko Planinić, Luka Žorić i Ivan Buva.

Otvaramo protiv Mađarske

Prvu utakmicu na Eurobasketu Hrvatska će odigrati u petak, 1. rujna protiv Mađarske (14 sati), dan poslije naše košarkaše čeka domaćin Rumunjska (19.30 sati), a nakon nedjeljnog odmora u ponedjeljak, 4. rujna (16.45 sati) slijedi dvoboj s Crnogorcima. U utorak, 5. rujna slijedi utakmica sa Španjolskom (16.45 sati), a prvi dio natjecanja naša će reprezentacija zaključit u četvrtak, 7. rujna (13.30 sati), protiv dužnika s prošlog EuroBasketa, reprezenatcije Češke koja je Hrvatsku uvjerljivo pobijedila.

U drugu, nokaut fazu natjecanja, kojoj je domaćin Istanbul, plasirat će se četiri najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupine. Uspiju li se plasirati u osminu finala, našim će košarkašima 10. rujna suparnik biti jedna od reprezentacija iz skupine D u kojoj su Turska, Rusija, Srbija, Latvija, Belgija i Velika Britanija.

Raspored utakmica:

Petak, 1. rujna: Mađarska – Hrvatska u 14:00 sati

Subota, 2. rujna: Hrvatska – Rumunjska u 19:30 sati

Ponedjeljak, 4. rujna: Crna Gora – Hrvatska u 16:45 sati

Utorak, 5. rujna: Hrvatska – Španjolska u 16:45 sati

Četvrtak, 7. rujna: Češka – Hrvatska u 13:30 sati

Skupine EuroBasketa 2017:

Skupina A: Finska, Island, Francuska, Grčka, Slovenija, Poljska

Skupina B: Izrael, Litva, Italija, Gruzija, Njemačka,Ukrajina

Skupina C: Hrvatska, Rumunjska, Mađarska, Španjolska, Češka, Crna Gora

Skupina D: Turska, Rusija, Srbija, Latvija, Belgija, Velika Britanija