ACO OBJAVIO ŠIRI POPIS: Legendarni košarkaš u reprezentaciji nakon 6 godina, na popisu i zvijezda koja želi pauzirati od Hrvatske

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Aco Petrović objavio je širi popis reprezentativaca koje očekuje na pripremama za Eurobasket (31. kolovoza – 17. rujna). Na popisu je 28 imena uz dvije rezerve.

Ono najbitnije je da se iskusni Marko Popović vraća u reprezentaciju nakon 2011. godine i nastupa na Eurobasketu u Litvi.

Pop želi igrati

“Marko je rekao da želi igrati i već sad je počeo s pripremama za sve ono što nam slijedi. To me jako veseli, on nam je jako važan, a to se posebno vidjelo na Olimpijskim igrama u osmini finala protiv Srbije kad je Ukić već u 17. minuti imao tri prekršaja te sam neko vrijeme igrao bez playa. On bi nam tada jako pomogao”, kazao je u srijedu izbornik Hrvatske Aco Petrović, prenosi 24 sata i dodao:

“Prošlo ljeto je bilo sjajno, ali nakon OI sam vidio što nam treba kako bi bili još bolji, a Pop se uklapa u tu sliku. Rekao je da je spreman sjediti i na klupi 40 minuta ako treba ili pak 20 minuta raditi žestoko na parketu. Sve u službi momčadi”.

‘Imam u glavi idealnu postavu, no moram biti spreman za sve’

Petrović je istaknuo:

“Lista je široka jer moram imati spremnu opciju a, b i c. Znamo da će Bender i Zubac igrati Ljetnu ligu koja završava 22.7. te još ne znamo što su im klubovi pripremili. Treba vidjeti što će biti sa Žižićem i Bostonom. Imam u glavi idealnu postavu, no moram biti spreman za sve”, rekao je izbornik Petrović.

Iako je rekao da ovo ljeto uzima odmor od reprezentativnog dresa, na popisu je i ime Marija Hezonje.

‘Volio bih da Hezonja zaigra na Eurobasketu’

“Nakon travnja kad je to rekao nisam razgovarao s njim, ali stavio sam ga na popis jer nam taj profil igrača treba. Kad ću sastavljati listu 14 igrača koji idu na Eurobasket volio bih da on bude na njoj. Nazvat ću ga negdje oko 10. srpnja da ga pitam da li se nešto promijenilo u njegovim razmišljanjima. Bilo bi mi drago da je jer nam treba, ali neću ga na ništa tjerati”, objasnio je Petrović.

Pripreme počinju 10. srpnja, a prijateljske utakmice Hrvatska će igrati s Ukrajinom i Slovenijom.

Popis za pripreme

Roko Leni Ukić

Marko Popović

Toni Katić

Dominik Mavra

Luka Božić

Luka Babić

Krunoslav Simon

Mario Hezonja

Bojan Bogdanović

Domagoj Bošnjak

Ivan Ramljak

Filip Krušlin

Marko Tomas

Marin Rozić

Nik Slavica

Dario Šarić

Dragan Bender

Željko Šakić

Tomislav Zubčić

Hrvoje Perić

Damjan Rudež

Miro Bilan

Darko Planinić

Ante Žižić

Ivica Zubac

Luka Žorić

Ivan Buva

Josip Sobin