ACO O KOBNOJ 1993. GODINI I BRATOVOJ SMRTI: ‘Malo ljudi to zna… Da je Dražen slušao liječnike, danas bi bio živ’

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Aleksandar Petrović progovorio je u intervjuu za tportal o mnogim zanimljivim temama, uključujući smrt brata Dražena i napuštanje postolja na Europskom prvenstvu 1995. godine.

Predvođena sjajnim Darijem Šarićem i Bojanom Bogdanovićem naša reprezentacija ima iznimno visoke ambicije na skorašnjem Eurobasketu (31. kolovoza – 17. rujna). Posljednju medalju na velikim natjecanjima Hrvatska je osvojila davne 1995. godine, a to je natjecanje ostalo upamćeno i po tome što je naša reprezentacija napustila pobjedničko postolje. Politika je odlučila da naši košarkaši ne budu na postolju u trenucima dok svira himna tadašnje SR Jugoslavije u čast novih europskih prvaka.

‘O odlasku s postolja su odlučili Banski dvori’

“Bila je to čista politička odluka koja je, ako se gleda s ove vremenske distance, bila smiješna i pogrešna. U razgovoru s Banskim dvorima tako je odlučeno. Jednostavno je naređeno da nakon što dobijemo medalje napustimo pobjedničko postolje. Iskreno, ja osobno tako nešto ne bih nikada napravio, ali tako su odlučili ljudi u Zagrebu. Nakon tog incidenta počelo se govoriti o tzv. Fibinu prokletstvu i nekim teorijama zavjere, ali mislim da je uvijek bilo do nas kada nismo uspjeli doći do medalje. Bili smo blizu u nekoliko navrata, na Eurobasketu 2003. primili smo dva nesretna koša protiv Rusa, na Eurobasketu 2005. nismo zagradili jednu odbijenu loptu protiv Španjolske, a 2001. u četvrtfinalu protiv domaćina Turske imali smo plus 19 nekih 13 minuta prije kraja i ipak smo izgubili. Dakle, ispaštali smo zbog vlastitih propusta i stoga mislim da nema razloga govoriti o nekim teorijama zavjere”, poručio je Petrović.



Prisjetio se još jednom i 1993. godine i pogibije brata Dražena. Tog kobnog 7. lipnja 1993. Dražen se vraćao sa suigračima iz Poljske gdje je Hrvatska igrala kvalifikacijsku utakmicu protiv Slovenije. U frankfurtskoj zračnoj luci je odlučio automobilom krenuti prema Münchenu u društvu djevojke, dok je ostatak reprezentacije nastavio zrakoplovom prema Zagrebu. Poginuo je nekoliko sati kasnije u prometnoj nesreći kod Ingolstadta.

“Malo ljudi zna da je Dražen te kobne 1993. stigao na pripreme hrvatske reprezentacije koja je igrala kvalifikacije za Eurobasket s nezgodnom ozljedom, imao je parcijalnu rupturu ligamenta koljena. Liječnici su mu savjetovali mirovanje i rehabilitaciju, a on za tako nešto nije želio ni čuti. Da je slušao liječnike, danas bi bio živ”, rekao je Aco.