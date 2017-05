KOMPILACIJA KOJA OSTAVLJA BEZ DAHA: Messi kakvog do sada niste vidjeli

Argentinski čarobnjak Lionel Messi s razlogom je se smatra jednim od najvećih u povijesti nogometa.

Njegova vizija igre i lakoća postizanja golova godinama ostavljaju bez daha i one koji nisu njegovi fanovi.

Barcelonin as u lipnju će napuniti 30 godina. Do prije nekoliko godina to je bilo pozno igračko doba, ali njegov talent i umijeće sasvim sigurno su toliki da može još cijelo desetljeće biti aktivan. Pitanje je samo hoće li doći do zasićenja jer na klupskoj razini osvojio je sve što je mogao i po nekoliko puta dok je na individualnoj također nositelj brojnih nagrada i rekorda.

Bolna točka mu je neuspjeh s reprezentacijom. Igrala je njegova Argentina finale i Copa Americe i Svjetskog prvenstva, ali, frustracija je ostala.



Međutim, imat će on, ako kao prošlog ljeta ne odluči naprasno napustiti reprezentaciju, još prilika za to.

I u slučaju da mu se san ne ostvari 2018. s obzirom na priloženu snimku mogao bi Messi lako i 2022. s Argentinom na SP jer izgubi li do tada brzinu i napadačku ubojitost, osjećaj za igru sigurno neće.