KOMENTAR NET.HR-a: Zašto je Mišković odbio ulogu Don Quijotea u predstavi pod imenom ‘Izbori u HNS-u’

Predsjednik NK Rijeke mogao je odigrati poprilično bitnu ulogu u predstavi ‘Izbori za predsjednika HNS-a’, ali od nje je ipak odustao

Na press konferenciji Damir Mišković izjavio je kako ne podržava niti Darija Šimića niti Davora Šukera jer se njegov jedini kandidat (Marijan Kustić) povukao iz utrke za predsjednika HNS-a.



Na istoj toj presici, Mišković je naveliko i naširoko pričao o promjenama koje su prijeko nužne kako bi hrvatski nogomet napokon ugledao vedrije dane. I njegovi prijedlozi nisu nebuloze i ludosti koje bi se trebale samo tako odbaciti, u njima ima mnogo potencijala, a posebice u onom dijelu kada je govorio o financiranju sportaša.

Vrlo jednostavna situacija

No vratimo se na borbu za predsjednika HNS-a, koja je nažalost završila prije nego što je zapravo i počela. Kao i Mišković, protukandidat aktualnom predsjedniku Davoru Šukeru, Dario Šimić, također želi promjene. Te promjene nisu potpuno iste, ali u nekim se dijelovima poklapaju.

I čemu onda Miškovićeva predstava u trajanju od sat vremena o promjenama i stanju nogometa u Hrvatskoj? U brojnim anketama koje su se pojavile posljednjih dana i tjedana, velik broj hrvatskih građana izjavio je kako su hrvatskom nogometu potrebne promjene. Sljedeće pitanje nametalo se samo od sebe – Šimić ili Šuker? Promjena stanja ili održavanje istoga? Toliko je jednostavno. Ali predsjednik Rijeke to nije vidio tako. Ili možda jest, ali je procijenio da Šimić ionako nema nikakve šanse pa nije želio okretati leđa ljudima koji bi mu u budućnosti mogli biti od koristi i koji mu pomažu obući kaput.

Siva budućnost

Kakvi god stavovi i razmišljanja Damira Miškovića bili, odigrao je potez koji je za njega u ovom trenutku najsigurniji, ali u kojem nema nimalo hrabrosti. Bilo kakva promjena bolja je od postojećeg stanja i to je činjenica na koju se predsjednik Rijeke nije želio osvrtati te ju je potpuno zanemario.

Ali i da je u cijeloj ovoj priči Mišković odlučio podržati Šimića i društvo, teško da bi se stvari promijenile i da bi Šuker bio svrgnut s trona.

U Hrvatskoj je jednostavno premalo ljudi na visokim pozicijama kojima je zapravo stalo do bilo kakvog napretka u širokom spektru područja, pa tako niti sport nije izuzetak. Nađete se u poziciji u kojoj imate moć i sredstva kojima biste mogli potaknuti neke promjene, ali pitanje ostaje zašto biste to učinili. Primate dobru plaću, ništa vam ne nedostaje i ne želite se poput Don Quijotea boriti s vjetrenjačama. Na kraju nekog određenog razdoblja pojavit će se osoba koja će vam ponuditi 100.000 eura i osoba koja će vam reći: ‘Ajmo se pokrenuti i napraviti nešto’.

Svi znamo što ljudi s moći u Hrvatskoj biraju, a ovi izbori za predsjednika HNS-a samo su to potvrdili. Kada će se to žalosno stanje promijeniti, nitko ne može znati, a ako do njega ikada i dođe, vjerojatno će biti prekasno.