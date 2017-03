KOMENTAR NET.HR-a: Tri su razloga zbog kojih Mamić i Šuker konačno moraju poštovati Zakon o sportu

Hrvatski sabor izglasao je 15. srpnja 2015. Izmjene i dopune zakona o sportu, a pet dana kasnije odluku o njegovu proglašenju potpisala je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Izmjene se uglavnom odnose na način formiranja skupština u sportskim savezima, a glavna meta tada vladajuće Kukuriku koalicije bio je, dakako, Hrvatski nogometni savez. Ili, da budemo do kraja precizni, bio je to pokušaj da se ograniči utjecaj svenazočnog Zdravka Mamića i njegovih saveznika u HNS-u.

Kada se šest mjeseci kasnije taj zakon trebao početi primjenjivati, direktor HNS-a Damir Vrbanović objavio je da se “Zakon o sportu uopće ne odnosi na njih!” Teško je tu skandaloznu i arogantnu izjavu usporediti s bilo čime. To je, otprilike, isto kao kad bi neki vlasnik kafića rekao da se na njega ne odnosi Zakon o fiskalizaciji ili kad bi neki vozač ‘odlučio’ da se na njega ne odnosi Zakon o sigurnosti prometa na cestama. To tako, jednostavno, ne funkcionira. Zakoni nam se mogu sviđati ili ne, ali svi ih moramo poštovati i provoditi.

Čelnicima HNS-a, međutim, nije padalo na pamet uskladiti funkcioniranje saveza s novim zakonom. Štoviše, zbog njega su uputili tužbu Ustavnom sudu – pri čemu nikako ne treba zaboraviti da su ih u tome vazalski podržali Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski savez gluhih – tvrdeći kako je pet od 11 novih članaka zakona neustavno. U međuvremenu su i dalje uporno tvrdili da se članci dopunjenog zakona njih ne tiču i da se ne namjeravaju uskladiti s njima. I ponašali su se tako bez ikakvih sankcija sve do prije dva dana.

A onda je iz Središnjeg državnog ureda za sport stigao naputak s potpisom državne tajnice Janice Kostelić prema kojem Hrvatski nogometni savez, uključujući i sve županijske saveze unutar njega, mora uskladiti sastave svojih skupština sa Zakonom o sportu. Možda je netko očekivao da će Damir Vrbanović i jedva postojeći predsjednik HNS-a Davor Šuker opet reći da se to njih ne tiče, no to se nije dogodilo.



“Stigao je dokument iz Ureda za sport. Njihovo mišljenje odnosi se na dva članka. Oni drukčije od nas tumače propise. Dokument koji smo dobili ozbiljno smo promotrili. Pokrenut ćemo procedure i raditi po Zakonu o sportu”, rekao je Vrbanović i pritom otvorio jedno zanimljivo pitanje: zašto se baš sada ili tek sada Hrvatski nogometni savez mora pridržavati zakona?

Razloga za to su barem tri.

1. Istražitelji stjerali Mamića u kut

U posljednjih godinu i nešto dana mnogo toga se za čelnike HNS-a promijenilo – nagore. Nekad redoviti gost svih HDZ-ovih fešti, ugledni uzvanik na inauguraciji predsjednice Republike, organizator njezine privatne rođendanske proslave i čovjek zbog čijeg je prisluškivanja smijenjen i šef SOA-e postao je prevelik uteg HDZ-u. Zdravka Mamića su – jer o njemu je ovdje riječ – pritisnuli hrvatski strani istražitelji, pa ga zbog financijskih malverzacija i pronevjera stotina milijuna kuna čeka nekoliko sudskih procesa. Štititi tog i takvog stranačkog donatora bilo bi nepametno čak i za HDZ-ove standarde toleriranja nepoćudnih u vlastitim redovima.

Nekako u isto vrijeme u nemilost vlasti pao je i predsjednik HNS-a Davor Šuker. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije ga primila tijekom posjeta prvog čovjeka UEFA-e Aleksandra Čeferina potkraj prošle godine, a nakon tog susreta dala je i prilično znakovitu izjavu: “Pozivam sve odgovorne da kroz cjelovitu i dosljednu primjenu Zakona o sportu te depolitizaciju nogometa i otvorenost za transparentan rad usklađen s potrebama šire nogometne zajednice, dokažu kako nogomet može biti nositelj pozitivnih vrijednosti našeg društva.”

Od proglašenja protivnika ovakvog HNS-a i njegova vodstva “orjunašima”, pa do poziva na obračun s tim istim vodstvom prošlo je, eto, svega pola godine. Ali tako je to kad se naglo promijene okolnosti i još te malo pritisnu izvana…

2. Most želi preuzeti “skrb o hrvatskom sportu”

Drugi razlog je žestok pritisak iz Mosta, HDZ-ovog koalicijskog partnera iz dvije posljednje Vlade, iz kojeg stalno apeliraju na sređivanje stvari u hrvatskom sportu, a posebice na raščišćavanje nakaradne situacije u HNS-u i hrvatskom nogometu. Mostovci su žestoko napali HNS i prije desetak dana kad su priopćenjem tražili da se “čelnici HNS-a, zajedno s članovima Izvršnog odbora i članovima skupštine podnesu neopozive ostavke te od njih očekujemo da se doživotno izuzmu iz svih tijela HNS-a”.

Iako je predsjednik Vlade Andrej Plenković samo dan kasnije primio Davora Šukera, što je protumačeno kao podrška HNS-u i pljuska Mostu, HDZ ipak neće javno ići pritiv onoga što priželjkuje 90-ak posto ljudi u Hrvatskoj: protjerivanja Mamića i Šukera iz hrvatskog nogometa.

Most, inače, otkako je na vlasti sve više od HDZ-a pokušava preuzeti “skrb o hrvatskom sportu”. Podržali su, tako, imenovanje Janice Kostelić na mjesti pomoćmice ministra (kasnije državne tajnice sporta), ali su sabotirali pokušaj da joj se za pomoćnika (tutora) instalira čovjek iz Hrvatskog olimpijskog odbora i tako onemogućili Matešino “ordiniranje” Središnjim državnim uredom za sport. Također su u više navrata u Saboru i u medijima “opleli” po Zlatku Mateši i HOO-u, pa je sasvim jasno da se Božo Petrov i društvo žele afirmirati kao oni koji ispravljaju sve anomalije i devijacije u sportu. Naročito one kadrovske.

3. Janica Kostelić ipak nije ničija

Iako će mnogi i dalje tvrditi da Janica Kostelić nije dobro rješenje za čelnu osobu Središnjeg ureda za sport (nedostatak obrazovanja, neiskustvo u organizaciji i upravljanju sportskim sustavima…), činjenica je da je naša najbolja sportašica svih vremena, barem za sada, pokazala određenu samostalnost u donošenju odluka. Odnosno, da budemo precizniji, pokazala je da “nije ničija”. Naime, dok je na čelu HOO-a Zlatko Mateša, jedan od najdugovječnijih HDZ-ovih predsjednika Vlade, a HNS-om drmaju HDZ-ovi članovi i simpatizeri (Mamić, Šuker, Kulušić…), Janica Kostelić nema takvih stranačkih obilježja.

Pokazala je i da nije pretjerano impresionirana spomenutim i sličnim “veličinama”. Šukerov HNS šokirala je spomenutom “presudom” da se moraju pridržavati Zakona o sportu, a prema informacijama “iznutra” Mateša sve glasnije rogobori zbog toga što Janica, kao i njezini prethodnici Pero Skansi i Tomislav Paškvalin, zahtijeva od HOO-a vrlo detaljna izvješća o tome kako se troše doznačena proračunska sredstva.

Janica, očito, opće nije impresionirana ni kolegama sportašima, pa je tako iz radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta smijenila Željka Jerkova, Gordana Kožulja, Samira Baraća, Milivoja Bebića i Zorana Primorca te na njihovo mjesto imenovala sportske i pravne stručnjake na čelu s potpredsjednicom HOO-a Sandom Čorak, no to je već jedna druga priča.

U opisanoj situaciji i “novonastalim okolnostima” jasno je da su pozicije Mamića i Šukera u HNS-u daleko od onih otprije samo godinu ili dvije. Sve je, čini se, spremno za njihovu “dekapitaciju”…