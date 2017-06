KOMENTAR NET.HR-a: Lijepa naša. Zemlja u kojoj su huligani heroji, a psovka kažnjivija od šake u glavu

Incident koji se u subotu dogodio u Supetru i u kojem je izvrijeđana najveća hrvatska sportašica, a danas državna tajnica za sport Janica Kostelić, još je jednom pokazao u kakvom teatru apsurda živimo. S jedne strane imamo problem dvostrukih kriterija kod zatvaranja izgrednika, a s druge opetovano branjenje najobičnijih huligana uvijek istim i izlizanim argumentima.

S punim se pravom nakon bračkog prostačkog ispada nametnulo pitanje kažnjavanja zbog verbalnog delikta. Policija je nakon uvreda na račun Janice Kostelić provela cjelonoćnu akciju u kojoj je privela dvanaestoricu urlatora, od kojih dvojica čak nisu ni punoljetna, a sve pod optužbom za remećenje javnog reda i mira. Sedmorici je određen petodnevni pritvor, a kazna im može biti i produžena.

Zanimljivo, samo koji dan ranije je izgrednik koji je šakom u glavu opalio Zdravka Mamića na istom tom Braču pušten da se brani sa slobode. Ispada, dakle, na prvi pogled da je veći grijeh u Hrvatskoj verbalno uvrijediti nekoga nego ga nokautirati i baciti u more.

TORCIDA ZASULA JANICU UVREDAMA: ‘O Jano, o Janice, puši k*rac snježna kraljice’



Dvostruka mjerila

No, tako je samo na prvi pogled jer očito u našoj zemlji postoje različiti kriteriji, ovisno o tome tko vrijeđa i tko je uvrijeđen. Kada gore spomenuti vladar hrvatskog nogometa na najodvratnije moguće načine vrijeđa novinare, ministre, sportske dužnosnike, kada im prijeti batinama, vrišti, gađa ih – onda to, dakako, nije remećenje javnog reda i mira. Kada Željko Kerum svoga protukandidata na lokalnim izborima nazove kokošarom, propalicom, pede*činom, kada mu se unese u lice i ispali “što me gledaš, dat ćeš kroše, majmune glupi” – ni to, naravno, nije razlog za uhićenje.

Kada pomoćni trener hrvatske nogometne reprezentacije uzme mikrofon u ruke kako bi gradu i svijetu objavio da je za dom spreman – ni to, jasno vam je, neće biti dovoljno da mu bude omogućeno besplatno razgledavanje policijske postaje.

Ne čudi, stoga, ogorčenje velikog dijela javnosti što se policija digla na noge kako bi privela skupinu mladića koji su, blago rečeno, neodgojene budale, ali čiji je grijeh ipak znatno manji od onih koje smo spomenuli. I od mnogih, mnogih drugih. Ako smo pred zakonom svi jednaki, onda se ti zakoni na isti način moraju primjenjivati na sve.

I pritom, naravno, ne mislimo da bi itko trebao završiti u zatvoru zbog verbalnog delikta. Ali isto tako ne smije biti ni onih koji imaju posebnu zaštitu pa makar se radilo o proslavljenoj sportašici i miljenici nacije. Janica Kostelić je danas državna dužnosnica i kao takva mora biti spremna otrpjeti kritiku, čak i kad je ona neutemeljena i izrečena na krajnje primitivan način.

SUTKINJA IH POSLALA IZA REŠETAKA: Sedmorici izgrednika koji su vrijeđali Janicu pet dana zatvora

Nasilnici i primitivci, a ne borci za pravdu

Drugi apsurd koji je otvorio brački eksces je nastavak besramnog traženja alibija u dijelu javnosti za svaki navijački izgred posljednjih godina. Sve se zapravo uvijek svodi na isto – nisu oni huligani, već se na taj način bore za čišćenje hrvatskog nogometa, pravi huligani sjede u ložama i nose odijela, ovo je bunt protiv nogometne mafije… Slične ili iste gluposti slušamo svaki put kad navijači naprave novu svinjariju.

Lanjski neredi u Saint-Etienneu su bili jedini način da se ukaže na nepravilnosti u hrvatskom nogometu. Raniji kraval u Milanu je, naravno, bio isto to. Kukasti križ na Poljudu također. Idiot sa šipkom koji naganja suca po Hajdukovom travnjaku također. Ogavno vrijeđanje Janice Kostelić također. Priča je uvijek ista: nisu oni huligani, već neshvaćeni borci za pravdu.

Malo sutra. Krajnje je vrijeme da se stvari nazovu pravim imenom: riječ je o običnim nasilnicima, primitivcima, izgrednicima kojima je izazivanje nereda način života i kakvih, da ne bi bilo zabune, ima u cijelom svijetu. Zar doista ima onih koji žive u uvjerenju da prije Mamićeve privatizacije hrvatskog nogometa nije bilo huliganskih ispada? Bilo ih je, itekako ih je bilo.

Ni manje ni više nego danas. I budite uvjereni: da se Mamić ovog trenutka iseli iz zemlje, da hrvatski nogomet postane anđeoski čist i nevin, huligani bi opet bili u akciji. A bilo bi, nažalost, i onih koji traže nove alibije za njihovo nasilje, i verbalno i fizičko.

HAJDUK REAGIRAO NA VRIJEĐANJE JANICE KOSTELIĆ: ‘Licemjerno je i rigidno zatvarati ljude zbog verbalnog delikta…’

Da, hrvatski nogomet je u gustom mulju. Da, vode ga ljudi optuženi za teška kriminalna djela. Da, država radi jako malo da riješi taj problem (premda je upravo Janica Kostelić barem nešto pokrenula i prisilila nogometne vlastodršce da počnu primjenjivati Zakon o sportu). No sva ta kaljuža svakako nije i ne može biti opravdanje i objašnjenje za stalna huliganska orgijanja.

Ne, oni nisu nikakvi heroji i borci za bolju Hrvatsku. Oni su jednostavno izgrednici i tu svaka priča treba prestati.