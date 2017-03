KOMENTAR NET.HR-a: Čačiću i Šukeru se u Estoniji sve vratilo s kamatama, a pravi verbalni spektakl dogodio se nakon utakmice…

Hrvatski izbornik Ante Čačić možda se sinoć, nakon debakla protiv Estonije, sjetio gospodina Murphyja, jer sve što je moglo sinoć poći po krivu za hrvatske nogometaše u Tallinnu, to se i dogodilo.

Čačiću koji je do sada bio ljubimac statistike, jer Hrvatska u njegovu mandatu nije izgubila utakmicu u 90 minuta, u Areni Le Coq sve se vratilo – s kamatama. Porušeno je nekoliko negativnih rekorda, od najbrže primljenog gola, poraza protiv dosad najniže rangirane reprezentacije, prvog poraza protiv Estonije koja je dosad zabila dva, a sinoć čak tri gola Vatrenima i uopće, jednog od najtežih poraza u povijesti reprezentacije…

I kad se na sve nadoveže ono najgore, ozljeda igrača, a Marko Pjaca “sredio” je koljeno, onda uistinu utakmicu u Estoniji možemo nazvati debaklom Vatrenih.



Čačić naletio na “volej” kritičarima

Čačić je sinoć, blago rečeno, brojnim kritičarima naletio “na volej”. Dugo su se morali suzdržavati, prvo mjesto u kvalifikacijama bil je sjajan adut na izbornikovoj strani i onih ljudi koji su ga tamo postavili. Doduše, Hrvatsku tek čekaju najteža gostovanja, ali nakon pet utakmica i četiri pobjede uz jedan remi, kritike su ipak bile prigušene.

No, sada se, nakon ovog nepotrebnog, i na kraju, nesretnog eksperimenta u Estoniji, “skidaju rukavice” i sve ono što je do prije pet dana bilo sjajno, više ne valja… No, to je ipak problem percepcije hrvatske javnosti koja je uvijek sklona ekstremnim raspoloženjima.

Hrvatskoj, koja si, Ćirinim rječnikom rečeno “utvara” da je nogometna velesila, uistinu ovakvi lažni eksperimenti protiv nogometnih “liliputanaca” ne trebaju. U večeri u kojoj smo mogli gledati megaokršaje Francuske i Španjolske, Italije i Nizozemske ili Portugala i Švedske, Vatreni su igrali s Estonijom.

Nije se moglo mnogo dobiti, ali se zato mnogo izgubilo

No, Hrvatski nogometni savez nas je svojom politikom naviknuo da se u prijateljskim dvobojima odabire mnogo slabije suparnike, tko zna, možda i financijski isplativije za blagajnu HNS-a, sjetimo se samo China Cupa gdje je Hrvatska igrala s “trećom” postavom.

Najveće hrvatske zvijezde već su ugrabile koji dan odmora nakon Ukrajine, a Čačić, inače nesklon eksperimentima, krenuo je “čarobirati” protiv Estonije… Bez osmorice iz prvih 11, s igračima koje naš izbornik inače rijetko šalje na teren u “pravim” utakmicama, protiv neadekvatnog suparnika, Hrvatska nije mogla mnogo dobiti. Ali je zato mnogo izgubila. Od Pjace koji će tko zna koliko opet biti izvan terena, samopouzdanja igrača, krhkog ozračja u momčadi i na kraju, što je u ovom slučaju i najmanje važno, renkinga na nebitnoj Fifinoj ljestvici.

Ziheraška HNS-ova politika vratila se kao bumerang

Za trenera koji ne voli eksperimentirati, Čačić je sinoć krenuo “samoubilački”, s tri igrača u zadnjoj liniji, što se vjerojatno u reprezentaciji nije igralo od vremena Ćire Blaževića. Htio je izbornik biti ono što nije, isprobati ono što u svom ziheraškom pristupu nikad neće iskoristiti.

A sad već tradicionalni HNS-ov izbor slabijih reprezentacija za suparnike, da “nejač” Vatrenih na njima brusi formu, sad se vratio takvoj ziheraškoj politici, tom “kokošarenju”, kao bumerang.

Nit’ pobjede, nit’ forme, nit’ akcija, samo tuga i Pjacina ozljeda, koja se, ruku na srce, može dogoditi na bilo kojem terenu na svijetu, ali eto, pamtit ćemo taj nesretni Tallinn.

Na naplatu došle sve “moldavije i san marina”

Na naplatu su došle sve one “moldavije” i “san marina” s kojima Hrvatska tradicionalno igra prijateljske utakmice. U redu, reći će pravovjerni, sljedeći suparnik nam je Meksiko, jaka reprezentacija koju hrvatski nogometaši nikad nisu pobijedili na velikom natjecanju. Da, bilo bi to divno, da utakmica u dalekom Los Angelesu nije dogovorena na dan možda i odlučujuće utakmice HNL-a između Dinama i Rijeke i u terminu dok još traju neke lige Petice…

Što se tiče Estonije, kao da se sve loše nije dogodilo na utakmici, pravi verbalni spektakl dogodio se nakon dvoboja. Prvo je Čačić kao glavnog krivca za neuspjeh prozvao teren koji je bio više pjeskovit nego travnat. No, i to je dio “čari” dogovaranja utakmica po europskim nogometnim provincijama… Toga bi u HNS-u trebali biti svjesni.

Cenzurirana Perišićeva izjava

Na to je i mislio Ivan Perišić, kapetan Vatrenih u Tallinnu, kad je prozvao predsjednika HNS-a Davora Šukera.

“Nema smisla igrati ovakve utakmice, poručujem Šukeru da bolje bira suparnika!”, prokazao je Perišić dosadašnju politiku HNS-a.

Perišićeve riječi odjeknule su toliko jako da je na službenim stranicama cenzurirana njegova izjava. To je bio samo logičan kraj jedne promašene večeri u kojoj su se Vatreni ugasili u “živom pijesku” Tallinna.