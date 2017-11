REZULTATI ANKETE NET.HR-a: Šimić rasturio Šukera i Kustića! Definitivno je vrijeme za promjene u HNS-u

Nakon što je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker izvijestio Izvršni odbor kako je sazvao izbornu sjednicu Skupštine HNS-a za 22. prosinca 2017. godine u 12 sati krenulo je lobiranje po županijskim savezima.

Kao što je poznato da bi netko postao službeni kandidat za šefa HNS mora prikupiti podršku barem osam županijskih saveza.

Službeno je u borbu sa Šukerom za sada ušao samo njegov nekadašnji reprezentativni suigrač Dario Šimić.

“Narod je nezadovoljan, a oni nemaju onog bitnog osjećaja za navijače. Za narod, za sve one koji vole hrvatski nogomet, za sve one koji vole reprezentaciju Hrvatske. Žalosno je da nam reprezentacija bira gdje će igrati i gdje će biti dobro dočekana. To je žalosno i neprihvatljivo. Samo kad se sjetim te 1998. godine. Cijela zemlja bila je zajedno, svi su disali za reprezentaciju, za Vatrene. Kad su nas ljudi dočekali, kad su se stvarali redovi… Svi su bili za jedno, svi smo bili jedno… E vidite, toga više nema. Aktualno vodstvo HNS-a upravo je to uspjelo uništiti. Izgubljeno je zajedništvo, atmosfera, kult reprezentacije, a nogomet je opterećen teškim optužnicama. To odbija ljude. Nogomet je postao mjesto razdvajanja umjesto da bude dio okupljanja”, rekao je Dario Šimić u razgovoru za Net.hr prilikom isticanja svoje kandidature.



Osim njega dosta je govora bilo da će u utrku ući Marijan Kustić, saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik Nogometnog saveza Ličko-senjske županije, ali je poslije skupštine IO-a bilo govora da je odustao.

“Nisam odustao od kandidature za mjesto predsjednika HNS-a. To nije istina. U sljedećih dva dana donijet ću konačnu odluku. Za sad sam još unutra. Vidjet ćemo hoće li tako ostati. Ova odluka nije lagana. Moram misliti i na djecu. I vjerujte mi nemam nikakvih problema sa skupljanjem barem osam potpisa od 21 županijskog saveza. Nego, moram vidjeti je li ova kandidatura najbolja opcija za mene. Moram dobro razmisliti. Bit ćete o svemu pravodobno obaviješteni”, poručio je Kustić u razgovoru za Net.hr.

Sudeći prema raspoloženju javnosti vidljivo je da je ogromna većina za promjene. U anketi Net.hr-a preko 80 posto čitatelja smatra da bi Šimić bio najbolji izbor za šefa HNS-a, dok Šukera podržava 11,45%, a Kustića tek 1,82.

No čitatelji nemaju nikakvog utjecaja na konačan izbor nego Skupština, koja broji 59 članova. Za pobjedu na predsjedničkim izborima potrebno je 30 glasova.