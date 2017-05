KLUPSKA LEGENDA SASVIM OTVORENO: ‘Dinamo je kriv što će Rijeka biti prvak, sve je bilo jasno još na zimskim pripremama’

Bivši trener Lokomotive Tomislav Ivković imao je “recept” za Rijeku, u svom mandatu četiri je puta pobjeđivao momčad koja sad juri prema prvom naslovu prvaka. U subotu u Kranjčevićevoj Kekovoj će se momčadi pokušati suprotstaviti Lokomotiva, bit će to jedna od još pet prilika da se Rijeka “posklizne”, a Dinamo pokuša smanjiti razliku od postojećih osam bodova.

No, ako Rijeka pobjedi u Kranjčevićevoj, “u igri” će ostati tek 12 bodova i to bi moglo – biti to.

“Slažem se, ako Rijeka dobije u Kranjčevićevoj, već može slaviti”, kazao je u razgovoru za SN Tomislav Ivković.

‘Bit će prvaci, ako i izgube’

No, jedan od svojedobno najdugovječnijih HNL-ovih trenera ima i dodatak.



“Čak i da Riječani izgube, uvjeren sam da će biti prvaci. Ne mogu zamisliti da se ovakva prednost može prokockati”, smatra Ivković.

Prvenstvo se, prema njegovom mišljenju, ne odlučuje sad, već se puno toga odredilo još na zimskim pripremama.

‘Prvenstvo je bilo gotovo već na početku priprema’

“Ako govorimo o trci za naslovom, prvenstvo je bilo gotovo kad su krenule Dinamove pripreme u Turskoj. Zadržat ću se samo na toj izjavi, sve je riješeno i prije proljetnog dijela prvenstva.”

Naslov prvaka se smiješi Riječanima, a bujanje ambicija vidio je i tadašnji Lokomotivin trener.

“Već te 2015. godine, kad sam posljednji put pobijedio Rijeku, vidio sam da se stvara šampionska momčad. U dvije godine još su postali jači, kao što je i Lokomotiva bila jača kad sam u momčadi imao Antolića, Ademija, Brozovića, Kramarića, Andrijaševića, Pavičića…”, prisjeća se Ivković.

‘Rijeka je zaslužila naslov prvaka’

No, stvari su se promijenile u hrvatskom nogometu.

“Lokosi više nisu ta klasa, zahvaljujući Dinamu, Lokomotiva je ostala bez kvalitetnih nogometaša. A Dinamo je pojačao Rijeku, glavni krivac što je Rijeka postala šampionska, što će ove sezone uzeti naslov. Dinamo je bio nesvjesni sponzor Rijeke, nesvjesno ih je gurnuo prema naslovu prvaka”, razmišlja Ivković.

Protiv naslova koji putuje prema Kvarneru, nema ništa protiv.

“Lijepo je što se Rijeka dignula i što je Dinamo dobio pravog konkurenta. Rijeka je kao klub i kao momčad zaslužila naslov prvaka”, zaključio je Ivković.