UGLEDNI BOKSAČKI LIJEČNIK OTKRIO JEZIVU ISTINU O MCGREGORU I PREKIDU BORBE: ‘Moglo je doći do krvarenja u mozgu’

Da Robert Byrd, sudac boksačke megaborbe između Mayweathera (40., 50-0, 27. KO) i McGregora (29., 21- 3 MMA, 0-1 boks), nije prekinuo meč u 10. rundi, Conor McGregor pretrpio bi oštećenje na mozgu, daje do znanja vrhunski američki sportski liječnik specijaliziran za boks Darragh O’Carroll, prenosi britanski tabloid ‘The Sun’.

U intervjuu u ringu netom nakon borbe, koju je putem malih ekrana pratilo više od milijardu ljudi diljem svijeta, hrabri McGregor, još crven, uspuhan i naotečen od udaraca, izjavio je “da je borba prekinuta malo prerano”.

“Pusti čovjeka neka me nokautira. Mislim da me sudac trebao pustiti da idem do kraja, ipak je ovdje puno toga u igri. Ali pošteno je pobijedio. Ja sam takav kad se umorim. Počnem malo teturati. Ali jebote, pustite me u kut i ja ću se oporaviti i vratit ću se. I volim kad se udari o pod”, izjavio je “The Notorious”.



‘Robert Byrd je donio dobru odluku’

No, bivši liječnik s velikim iskustvom boksačkih mečeva (bio je liječnik na boksačkim priredbama) Darragh O’Carroll dao je do znanja kako je Robert Byrd donio dobru odluku kad je prekinuo meč pred naletima Mayweatherovih udaraca, koji su odsjedali u glavu iscrpljenog McGregora.

“Iscrpljenost može uzrokovati usporenije pokrete i reakcije, ali ne uzrokuje gubitak balansa i lošu koordinaciju, što je imao McGregor u 10. rundi kad je borba prekinuta”, izjavio je O’Caroll u razgovoru za Tonic.

Kasnije je dodao:

Rizik od ozljede glave

“Boksači često riskiraju ozljede glave. Stoga, kad je boksač malaksav i loše koordinacije, to se odmah tretira kao moguća ozljeda glave, a ne kao iscrpljenost. Pustiti dalje borbu u takvim okolnostima ne bi bilo dobro. Bilo bi skroz krivo i opasno. Da je Byrd pustio borbu, doveo bi McGregora u ozbiljnu situaciju u kjoj bi riskirao ozljedu glave. I to čak i krvarenje u mozgu, kao i ozbiljne probleme glave i mozga u budućnosti.

Floyd Mayweather caught Conor McGregor with some mean rights. #MayweathervMcGregor pic.twitter.com/Rj9PAfth6N — The Edge Search (@TheEdgeSearch) August 28, 2017

Floyd Mayweather je proteklog vikenda, u borbi koju su mediji prozvali “borbom od milijardu dolara”, tehničkim nokautom u 10. rundi pobijedio Conora McGregora. No, unatoč porazu, UFC zvijezda oduševila je hrabrošću, boksačkim znanjem i upornošću, izdržavši, nakon samo nekoliko mjeseci priprema u boksu za profesionalni debi, deset rundi u ringu s jednim od najvećih boksača svih vremena.

Atletska Komisija Nevade je u ponedjeljak objavila liječničke suspenzije za boksački spektakl. Komisija je procijenila da se Conor McGregor zbog tehničkog nokauta u 10 rundi ne smije boriti minimalno 60 dana, odnosno do 26. listopada ove godine.