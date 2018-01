UFC ZVIJEZDA O VELIKOJ NEPRAVDI ORGANIZACIJE I WHITEA PREMA MIOČIĆU: ‘Stipe je poludio zbog toga, pa ipak je on prvak’

White je u nebesa dizao Francisa Ngannoua i pumpao cijelu tu histeriju oko kamerunskog borca i ljubimca UFC-a koji se još uvijek nije pokazao dovoljno dobrim da detronizira američkog Hrvata.

Bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji Michael Bisping gostovao je u podcastu Lewisa i s njim je diskutirao o meču za naslov UFC teškaškog prvaka između Stipe Miočića i Francisa Predatora Ngannoua, kao i o predsjedniku UFC-a Dani Whiteu.

White nebesa dizao Francisa Ngannoua

White je u nebesa dizao Francisa Ngannoua i pumpao cijelu tu histeriju oko kamerunskog borca i ljubimca UFC-a koji se još uvijek nije pokazao dovoljno dobrim da detronizira američkog Hrvata.

Kad kažemo ljubimca mislimo na to da je UFC otvoreno i bezobrazno gurao Francisa Ngannoua i reklamirao ga kao novog prvaka jer smatraju kako će im donijeti više novca od Stipe za spas prodaje pay-per-viewa, koja je UFC-u pala.

Zbog toga je UFC svu svoju mašineriju usmjerio prema Ngannou i od njega stvorio umjetnu zvijezdu kojoj je Miočić pokazao kako se treba boriti u kavezu, da nije sve u snazi i jačini udarca, da je slobodna borba ipak kompleksniji sport, a volja sportaša i upornost ipak jači od favoriziranja nekog bahatog borca koji to nikako nije zaslužio. Otvoreno je UFC ulagao u njega, stvarajući medijski cirkus koji su prihvatili i prosječni Amerikanci, ne samo ljubitelji slobodne borbe. Na kraju su doživjeli veliki udarac. Sav uloženi trud i novac u Predatora pali su u vodu, a UFC se našao u nezavidnoj situaciji…

‘UFC itekako dobro zna napraviti medijski hype’

“Glavna priča ove borbe je da UFC itekako dobro zna napraviti veliki medijski hype oko nekog borca. Znaju li oni to uopće da su pretjerali? Kv*agu”, istaknuo je u svom podcastu Lewis. Bisping se na to nadovezao riječima:

“Budimo pošteni i priznajmo si kako je Ngannou zavrijedio takvu medijsku prašinu oko sebe. Pojavio se u UFC-u, iako nije dugo u tome, počeo je nokautirati borce. Posebno je uništio Overeema u prvoj rundi, skoro mu je otkinuo glavu. Gledajte, ne možete kriviti UFC što je dignuo ovog borca u nebesa. Ako želite prodavati pay-per-viewe, onda moraš ‘hajpati’ borce”.

Lewis se na to nadovezao:

“Naravno, veliki je i jak crnac. Je*eno je zastrašujući tip s hrpom mišića. Dobro je marketinški isplativ. UFC je htio da Ngannou pobijedi Miočića. Ne želim kazati kako je UFC ponizio Miočića, ali očito da ga ne plaćaju dovoljno”.

‘Stipe je popi*dio što nije plaćen kao prvak’

Bisping se nadovezao:

“Stipe je popi*dio što nije plaćen kao prvak. Overeem je dobio više novaca od njega, Dos Santos je dobio isto više novaca od njega. A radi se o aktualnom teškaškom prvaku. Smatram da nitko ne bi smio imati veće honorare za borbu od teškaškog prvaka. ‘Htjeli su imati najopakijeg čovjeka na planeti’. Pa evo, imaju ga sad. Ok, Ngannou sve nokautira. No, nitko ne govori o Stipi. Samo se priča o Ngannou. U redu, on sve nokautira, to je jasno kao dan. Ali Miočić je također nokautirao čitav niz boraca. I to u prvoj rundi. Werdum, Overeem… Ma sve ih je nokautirao”, kazao je Michael Bisping i nastavio:

“Stipe je popio nekoliko jakih udaraca. Ali pod broj jedan: Čovjek može primiti je*eni udarac. Isuse Kriste kako ih može primiti”.

“Tip je životinja”, nadovezao se Lewis.

“Ngannou nije bio spreman za pobjedu jer je bio previše napuhan borac, a ruku na srce, Stipe je bio predobar. Rušio je Ngannoua kad god je to htio. Ngannou je vijest, ali nakon prvih pet minuta bio je gotov, nestao je. Stipe je mogao s njim čitav dan. Na kraju treće runde Ngannou je izgledao kao iz živih mrtvaca. Bio je jako umoran. Predator je žrtva vlastitog uspjeha. Moraš raditi kardio, hrvanje, parter. Ok, ponudila mu se šansa za naslov. Ali trebao je otići u kamp i učiti hrvanje”, istaknuo je Bisping.