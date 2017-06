UFC PRVAK ŠOKIRAO BORILAČKI SVIJET: ‘Mirko i Fjodor u Japanu su za vrijeme Pridea koristili steroide’

Foto: Screenshot: You Tube

UFC prvak u srednjoj kategoriji Michael Bisping kazao je kako su slavni MMA borci, po mnogima najveći teškaš slobodne borbe u povijesti Fjodor Jemeljanenko i Mirko Filipović koji je apsolutna legenda ovog sporta, za vrijeme svojih zlatnih vremena Pridea kad su bili na vrhuncu karijere, koristili – steroide!

Fjodor Jemeljanenko je proteklog vikenda u New Yorku poražen od bivšeg UFC-ovca Matta Mitrionea na velikom Bellator 180 eventu. Bio je to jedan od najtežih poraza u karijeri “Posljednjeg imperatora” i prvi pravi nokaut od kada se natječe u slobodnoj borbi.

Zašto Jemeljanenko ne izgleda niti kao sjena borca koji je vladao?

Pride nostalgičari i Fjodorovi fanovi su na koljenima! Pitanje koje se logički postavlja jest zašto Jemeljanenko ne izgleda niti kao sjena borca koji je vladao legendarnim japanskim MMA vremenima? Je li ga vrijeme pregazilo, trenira li jednako kao i ranije ili su u pitanju neki treći razlozi? Činjenica jest da Rus nikada nije uspio u Americi ponoviti uspjehe koje je postizao u Japanu kad je vladao Prideom koji je tada bio elitna organizacija slobodne borbe, jer je imao najjača MMA imena.

UFC prvak u srednjoj kategoriji Michael Bisping ima svoju teoriju. On tvrdi da su za sve krivi steroidi, odnosno nedostatak istih.

‘Vjerujem da svi znakovi upućuju na to da je Fjodor upotrebljavao steroide’

“Ne vjerujem da je razlog nedostatak kvalitete ili tehnike. Razlog je vrlo jednostavan. To su steroidi. Dosta mi je biti lik koji uvijek tupi isto, no to je razlog zbog kojeg su borci koji su dolazili iz Pridea toliko gubili. Znam od ljudi koji su bili tamo, ovo je informacija iz druge ruke, da su tamo poticali borce da uzimaju steroide jer su htjeli da borci izgledaju na određeni način. Nije bilo testiranja i htjeli su da uzimaju steroide kako bi bili privlačniji publici”, rekao je Bisping u jednom od posljednjih intervjua i dodao:

“Smatram, odnosno vjerujem da svi znakovi upućuju na to da je Fjodor upotrebljavao steroide u Japanu. Čak je isti slučaj bio i s Mirkom Cro Copom. Mnogo boraca je tu…Wanderlei je imao nešto uspjeha po dolasku u Ameriku, ali su svi znali da je bio na steroidima. U Americi sad nema toga, stalno vas kontroliraju”, dao je do znanja Bisping, prenosi Fight Site.