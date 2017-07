UFC PRVAK NAPRAVIO POTEZ KOJI JE ZA SVAKU OSUDU: A onda dobio brutalni odgovor

@mikebisping "Im burning you and your flag for disrespecting my flag" #imyourbigticket #iseeyousoonboy #havanaclub @daccigars #ufc #fire #soldierofgod #cuba🇨🇺@UFC

A post shared by Yoel Romero (@yoelromeromma) on Jul 10, 2017 at 12:43am PDT