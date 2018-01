UFC JE IMAO PODMUKLI PLAN RIJEŠITI SE MIOČIĆA: ‘White ga je ponižavao, bio nekorektan i nepošten. Ali Stipe im je svima pokazao zube’

Borio se Stipe za sebe, za svoj ponos, tim, navijače, pravdu. White nije bio u pravu kad je toliko favorizirao Ngannoua uoči borbe, jer je marketinški isplativiji.

Stipe Miočić i dalje je UFC prvak u teškoj kategoriji. “And still”, rekli bi smo. Unatoč tome što se naše gore list borio protiv zastrašujućeg nokautera Francisa Predatora Ngannoua, a samim time i protiv čelnika UFC-a i predsjednika organizacije Dane Whitea, koji je upravo u Ngannouu vidio spasitelja za povećanje prihoda i porast prodaje pay-per-viewa.

Borio se Stipe za sebe, za svoj ponos, tim, navijače, pravdu… UFC je otvoreno i bezobrazno gurao Francisa Ngannoua i reklamirao kao novog prvaka jer smatraju (jer su smatrali?!) kako će im donijeti više novca od Stipe za spas prodaje pay-per-viewa koja je pala.



UFC je svu svoju mašineriju, tako usmjerio prema Ngannou i od njega stvorio umjetnu zvijezdu kojoj je Miočić demonstrirao kako se treba boriti u kavezu, kojoj je demonstrirao da nije sve u snazi i jačini udarca, da je slobodna borba ipak kompleksniji sport, a volja sportaša i upornost ipak jači od favoriziranja nekog bahatog borca koji to po ničem nije zaslužio. Otvoreno je UFC ulagao u njega, stvarajući medijski cirkus koji su prihvatili i prosječni Amerikanci, ne samo ljubitelji slobodne borbe…

Ngannou – umjetno stvoren izazivač

“Očekivali smo takav ishod borbe. Uoči meča spominjala se i moguća Stipina taktika koja se u meču pokazala i točnom. Da će mu nametnuti od prve sekunde svoj tempo u kavezu, zabiti ga u žicu s ‘dirty’ boksom i poslije rušiti i tako ga umarati. Ne može Ngannou parirati Stipi na tako visokom nivou u borbi za titulu. On je umjetno stvoren izazivač od strane UFC-a koji je za cilj imao skinuti Miočića s trona. Htjeli su ga skinuti s trona čak i s mršavim plaćanjem, nedostojnim za jednog UFC prvaka, davanjem kompletne potpore Ngannou, velikim komercijalnim ulaganjem u Predatora. Stipe to ne zaslužuje, odnosno zaslužuje mnogo više nego što trenutačno dobiva od UFC-a”, kazao nam je poznati hrvatski MMA borac Igor Pokrajac, čovjek s najviše nastupa u UFC-u od svih hrvatskih boraca.

Vidjelo se što Stipe misli o Whiteu kad odmah u kavezu nakon borbe nije htio da pojas prvaka dobije iz njegovih ruku, nego iz ruku svog trenera Marcusa Marinellija, s kojim već godinama marljivo i mukotrpno radi.

Stipe je pogledao preko ramena i vidio pojas kod gazde UFC-a Dane Whitea. Uzeo mu ga je iz ruke i dao treneru. I to je bila poruka prkosnog hrvatskog borca UFC-u koji je nokautirao i sve one koji su bili protiv njega, koji su sudjelovali na bilo koji način u nepravdi koja ga je zadesila.

Nakon desetak sekundi, Whiteu je bilo vidljivo neugodno pa je nestao, kao što je nakon prve runde nestao i njegov Francis Ngannou. Računica UFC-a, stoga, bila je jasna, Kamerunac ima francusku putovnicu, a to je potpuno novo tržište za UFC, potencijalno dobro za zaradu. A tko šiša Stipu, prvaka…

‘Moji treneri su moja obitelj, oni poštuju mene i ja poštujem njih’

“Ngannou jedino što ima je ta veličina i snaga koja traje četiri do pet minuta, i to je to. Stipe, pak, prilagođava svoju taktiku protivniku. I mnogo je raznovrsniji od njega. Što se tiče situacije nakon borbe, jedini i koji mu je trebao staviti pojas prvaka oko struka je njegov trener Marcus Marinelli. I neka je to napravio. Napokon je Stipe Whiteu pokazao zube i napravio što misli o njemu i svima koji su ga podcjenjivali, o čovjeku koji ga je ponizio, omalovažavao, koji se prema njemu ponašao neprimjereno, koji ga je gurao u stranu”, istaknuo je Pokrajac.

Miočić je nakon borbe na presici znatiželjnim američkim novinarima objasnio kako je pojas prvaka uzeo Whiteu iz ruke i dao ga treneru da mu ga stavi oko struka zato što ga trener poštuje.

“A Dana? Ne znam i iskreno, nije me briga. Moji treneri su moja obitelj, oni poštuju mene i ja poštujem njih”, kazao je Miočić novinarima nakon borbe na presici u Bostonu. Time je sve rekao…

“White je samo predsjednik jer je UFC prodan. Smatram da Stipe mora sjesti za stol s pravim vlasnicima organizacije, a to je Ari Gold koji je čelnik WME-IMG koji je, pak, vlasnik UFC-a. S njima Miočić treba sjesti za stol i dogovoriti bolju suradnju i bolje uvjete plaćanja. Bolje da nađu neki kompromisni dogovor nego da se stalno sve to poteže. Jer, jasno je kao dan da postoji taj animozitet Whitea prema Miočiću koji je dobro reagirao. I dobro je rekao na presici. On ima svoje ljude oko sebe, Stipe je s Marinellijem već dugo, oni su praktički obitelj. Svi u timu se drže jedan drugoga, svi su zajedno i zato ostvaruju takve rezultate”, objasnio je Pokrajac.

Stipe je marketinški prilično dobro iskoristiv

Stipe je, unatoč razmišljanju Whitea, marketinški prilično dobro iskoristiv i kao takav mogući spas za PPV prodaju za organizaciju. Ako bi se u njega pravilno i pošteno komercijalno ulagalo kao što se ulaže u Ngannoua, onda bi on bio i njima financijski isplativiji. UFC nije niti pokušao iskoristiti to što je Stipe vatrogasac, što spašava ljude, to što je heroj, jednostavan tip koji se ne razmeće riječima, izgleda prilično normalno i tako se ponaša…

“Prije je UFC i radio na takav način. Takva je bila praksa prilikom prikazivanja boraca, stvaranja zvijezda. Pa su onda kasnije promijenili način marketinga dolaskom tog ‘trash talka’. A sve je kulminiralo Conorom McGregorom. Ma, pazite jedno. UFC može od Miočića napraviti zvijezdu i da je on vodoinstalater, ali to sve ovisi o UFC-u i žele li oni to ili ne. Ali mislim da će ova nova vladajuća garnitura vlasnika morati prihvatiti Stipu kao prvaka. Neospornog prvaka koji je počistio svoju kategoriju. Kriza vlada u teškoj kategoriji. Stipe se praktički nema više s kime boriti. Ni Cain Velasquez ne može parirati Miočiću jer je dugo zbog ozljede izbivao od borbi, iz sporta koji toliko ide naprijed i ako vas nema godinu dana, a kamoli tri, četiri, onda nemate što tražiti na tako visokom nivou”, zaključio je Igor Pokrajac.