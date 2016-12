UFC EVENT O KOJEM ĆE SE JOŠ DUGO PRIČATI: Nate Diaz i Miesha Tate šokirali su borilački svijet

U noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu u Las Vegasu održan je UFC 196 event o kojem će se još dugo pričati. Naime, na njemu se dogodio apsolutni ‘potop’ prvaka. Američki UFC borac Nate Diaz ‘ugušio’ je do sad dominantnog prvaka Conora McGregora, dok je aktualna prvakinja u bantam kategoriji, borkinja koja je šokirala veliku Rondu Rousey uzevši joj pojas, ovoga puta iznenađujuće izgubila od Mieshe Tate. Ali, idemo redom

Borba Conora McGregora i Natea Diaza bila je glavna borba večeri, sudar koji je čekao čitav borilački svijet. I svi oni koji su prisustvovali ovom MMA eventu i gledali ga putem malih ekrana nisu zažalili jel’ su svjedočili nećem stvarno velikom. Posebno ako se zna da je Nate Diaz borbu prihvatio samo deset dana prije održavanja. No, čini se kako nije lagao kada je rekao da je u dobroj formi te da su jedini kilogrami problem. Tako se borba održala u velteru, a to se na kraju u potpunosti isplatilo Nateu Diazu.

Morao je borbu odvesti u parter

Diaz je znao da ne smije dopustiti da se borba protiv “ludog” Irca McGregora, s kojim se “zakačio “na sučeljavanj uoči borbe, odvija u stand upu jer je Irac tu moćniji. Morao je borbu odvesti na tlo, u parter i onda eventualno iznenaditi McGregora. U prvoj rundi Diaz je kontrolirao borbu, ali McGregor je ipak bio raznopvrsniji. Kad kažemo kontrolirao, mislimo na to da je Diaz pazio da se previše ne umara i čuvao se za daljnji tijek borbe. Igrao je dosta taktički i pogodio.



Sredinom druge runde je Diaz pogodio neke udarce koji se nisu činili toliko jaki, ali koljena irskog borca su zaplesala i tu se vidjlo da bio ova borba mogla dobiti iznenađujući rasplet. Diaz je u ovoj borbi pokazao borilačku inteligenciju, to je sigurno.

Uspio ga odvući u zamku

Zašto to pišemo? Zato što nije odmah nasrnuo na njega nego je bio strpljiv i čekao. Uz to, McGregoru je malo po malo radio dosta štete, Irac je odjednom izgubio “kompas” i okrenuo se očajničkom potezu. Htio je što prije srušiti Diaza. Krenuo je na rušenje i ušao u Diazovu mrežu. Mrežu koja je njegovo veliko oružje. Uspio ga je uvesti u zamku. Brzo je došao do pozicije gušenja te završio borbu i šokirao svijet.

Tate poput Holm

Druga borba večeri koja je imala također iznenađujući rasplet bila je ona između aktualne bantam prvakinje Holly Holm i Mieshe Tate. Isto kao što je Holm šokirala svijet svladavši Rondu Rousey i uzevši joj pojas, tako je sinoć Tate također iznenadila i kreirala svojevrsnu senzaciju. U jednoj fantastičnoj borbi, Tate je savladala Holm nakon četiri i pol runde. Slično kao i u borbi Diaza i McGregora, i ova borba je donijela sudar dviju specijalnosti. Stand upa i partera. Holm je bolja u stand upu, dok je Tate “specijalac” za parter.

UFC dobio svoju treću bantam prvakinju

Prva runda pripala je Holm zbog njezinih nožnih udaračkih tehnika. Međutim, druga runda donijela je dominaciju Tate, koja je uspijela srušiti Holm na pod. Tate je imala dva pokušaja gušenja, a u drugom je bila posebno blizu “submissiona”, no prvakinja se nevjerojatno izvukla.

Sredinom četvrte runde, Tate, koja je bila nevjerojatno strpljiva u ovoj borbi, napokon je uspjela doći do vrata Holm. Holly ju je pokušala prebaciti preko leđa, no Miesha je čvrsto uhvatila i nije puštala, znajući da joj to donosi pojas prvakinje, a na kraju se to i dogodilo. Tako je UFC dobio svoju treću bantam prvakinju u svojoj povijesti.