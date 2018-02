UFC DOŽIVIO NOVU KATASTROFU: MMA zvijezda dva puta pala na vaganju i uništila event: ‘To je samo još jedna njegova glupost’

Poznati MMA borac Yoel Romero ponovno je ‘briljirao’.

Nova katastrofa za australski UFC 221 event u Perthu dogodila se na vaganju, odnosno kod sudionika glavne borbe eventa, javlja Fight Site.

Kubanski UFC borac Yoel “Božji vojnik” Romero u oba je pokušaja imao više kilograma od propisane granice te je postalo upitno samo održavanje borbe. Rockhold, koji je na vaganju zadovoljio potrebnih 84 kg, je na kraju ipak prihvatio nastup, ali Romero s 85,2 kg u slučaju pobjede neće postati privremeni prvak srednje divizije.





Ako Luke Rochold pobijedi, njemu će pripasti privremeni pojas i osiguran status idućeg protivnika Roberta Whittakera.

Sve je jako razbjesnilo Rocholda koji se sad želi složiti u glavi i kvalitetno odraditi nastup…

“Ne znam kako to prokomentirati, osim da kažem kako je to klasični Yoel Romero. Rekao sam mu da bude profesionalac, no ovo je samo jedno u nizu njegovih sr**a”, rekao je bijesni Rockhold, prenosi Fight Site.