UBIO GA OD BATINA: ‘Crna zvijer’ imala poseban motiv! ‘Htio sam iskaliti svoj bijes na Travisovom licu jer voli tući žene’

U glavnoj borbi UFC Fight Night 105 koja se održala u kanadskom Halifaxu Derrick Lewis je nokautirao Travisa Brownea u drugoj rundi.

Lewis se u oktogon intervjuu osvrnuo na optužbe o obiteljskom nasilju za koje je Brownea teretila bivša žena, a spomenuo je i njegovu sadašnju djevojku, Rondu Rousey, prenosi Fightsite.

“On sebe naziva čovjekom, ali voli dići ruku na ženu. Stoga zaboravite tog tipa. Ja imam puno više srca. Gdje je ta fina guzica Ronde Rousey?”, kazao je Derrick Lewis koji je uoči borbe izjavio da mu Browneovo navodno nasilje nad ženama služi kao motivacija.





Stav nije promijenio niti nakon borbe pa se tako na press konferenciji zahvalio sucu Mariju Yamasakiju što nije prekinuo borbu ranije čime je Browne dobio nekoliko suvišnih udaraca u kojima je “Crna Zvijer” očito uživala.

“Cijenim to. Gdje je Yamasaki? Cijenim to i zahvalan sam što je pustio borbu da traje malo duže nego što je trebala. Htio sam iskaliti svoj bijes na Travisovom licu jer on voli tući žene. Stoga cijenim suca što je to napravio”, izjavio je Lewis.