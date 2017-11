TROJICA ‘ODABRANIH’ ŽELE JOSHUINO PRIJESTOLJE: Proglašen totalni rat u kraljevskoj teškoj kategoriji! Boks ovako nešto ne pamti

Anthony Joshua prošle je subote obranio teškaške pojaseve prema WBA i IBF verzijama protiv Carlosa Takama tehničkim nokautom u 10. rundi i okrenuo se trojici boksača koja se spominju kao njegovi sljedeći izazivači. To su ‘brončani bombarder’ Deontay Wilder, Tyson ‘kralj Cigana’ Fury i Joseph Parker.

Protiv koga će sljedećeg Joshua u ring? Pitanje je koje si postavljaju boksački fanovi diljem svijeta. Želja većine je vidjeti okršaj za apsolutno ujedinjenje titula u teškoj kategoriji između Deontayja Wildera i Joshue.

Eddie Hearn ima svoju želju

Trenutno najjači svjetski promotor, 38-godišnji Englez Eddie Hearn pak, glasno zaziva borbu Joshue i Tysona Furyja koji se zaprijetio konkurenciji poručivši kako se vraća na svoje prijestolje.



Novozelanđanin Joseph Parker čeka svoju priliku nekako u trećem redu, ali...

Sva trojica boksača nabrijana su na Joshuu. Wilder je Joshui proglasio rat, Parker samouvjereno govori kako će “uništiti prosječnog Joshuu”, a Fury kako “dolazi po sunarodnjaka” i ostalu dvojicu.

Takam otkrio slabosti Joshue

Trojica boksača želi Joshuino prijestolje koje je pomalo “poljuljano” nakon posljednjeg prosječnog izdanja u borbi protiv 36-godišnjeg kamerunsko – francuskog veterana Carlosa Takama koji je, unatoč tome što je uvjerljivo izgubio, ipak otkrio slabosti Anthonyja Joshue.

A one su slabo obraćanje pažnje u obrani, lošija fizička priprema u obliku pojačanog disanja i umora već nakon četiri, pet rundi, te očitih problema u borbi protiv nižih boksača koji se puno kreću po ringu.

“Ajmo ovako kazati. Borba Joshue i Takama bila je ona nakon koje se Joshua treba otrijezniti, probuditi… ‘Wake – up match’, nisi najbolji. Izgledao mi je preopušteno. Iskreno mi je žao što Pulev nije mogao boksati jer bi on bio veći zalogaj za Joshuu. Iako, moram to kazati, Takam je pokazao britančeve mane. Očito se Joshua malo opustio od kad je postao prvak. Protiv Klička je bio puno agresivni, eksplozivniji, brži, imao je veći raspon udaraca”, kazao nam je trener u BK Gladijator Tomo Kadić i istaknuo kako mu je u jednu ruku žao što se meč na takav način prekinuo, ali je opet u drugu stranu dobro zbog Takaminog zdravlja.

Wilder najopasniji od potencijalnih izazivača

Joshua je tako upisao svoju dvadesetu pobjedu iz 20 nokauta protiv, osim Klička, samo “prosječnih” boksača. Sad se okreće novim izazovima. Prijeti mu “opaki trojac”. S kim god bude boksao, bit će mu to uz Klička najteži meč karijere. Pravi izazov…

“Wilder ima 38-0 skor (37 KO), ali je isto tako i najstariji. On je 85′ godište i jedva čeka priliku da konačno ujedini titule. Opasan je, definitivno najškolovaniji boksač od potencijalnih izazivača. Bila bi to zanimljiva borba. No, sumnjam da će do nje tako skoro doći. Jer se treba postići zadovoljavajuća komercijalna cijena. Taj bio meč najviše htio vidjeti jer je u rangu onog Kličko – Joshua. Wilder radi tehnički dobro, u serijama i ima iskustvo osvajanja olimpijske medalje. No, sumnjam da bi Wilder pristao boksati u, primjerice, Londonu”, objasnio je Tomo Kadić i osvrnuo se na Tysona Furyja.

“Mislim da će Fury (25-0, 18 KO) biti njegov sljedeći protivnik. Iskreno, svidio mi se taj njegov bahat stil u ringu, kako se kretao, pogotovo protiv Klička kojeg je, na kraju krajeva, i pobijedio. Ima nezgodan stil. Upravo je taj stil nametnuo Kličku kad ga je pobijedio. Poslije je pokazao da je sprdačina od sportaša. I oni njegovi poroci i gluposti… Pa mislim, čovjek je sam sebe nokautirao u bradu. Neka svako radi što hoće, ali kao tako poznati i popularni sportaš ne bi si smio dopuštati takve stvari. Ali onaj opušteni pristup u ringu protiv jednog Klička mi se jako svidio. Samo, Tyson Fury po meni nije udarač”.

Aktualni WBO prvak svijeta Joseph Parker nekako je najmanje zvučno ime od spomenutog izazivačkog trojca. No, njegov skor od 24-0 (18 KO), godine (25) i gromovita desnica pozivaju na oprez…

“Uf, ima opasnu desnu ruku. I rušio je dosta kvalitetno s njom protivnike. Voli pogoditi preko ruke, preferira to. Radi to dobro. Klasični je udarač, poput Waldera. Ali, on je mlad dečko. Ako će boksati, neće imati prevelike šanse protiv Joshue. Dobar je, vrhunski je, ali nije mi to to. Još je mlad. Isto tako, njegovi dosadašnji protivnici, ono što sam uspio zamijetiti, nisu bili nešto kvalitetni. No, vjerujem da bi dao sve od sebe”, zaključio je Kadić.