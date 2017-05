TRENUTAK SAVRŠENSTVA KLIČKA: Prvo je sakrio udarac, a nakon toga i plasirao razorno iznenađenje Joshui koji se samo srušio

Na internetu je osvanuo video trenutka koji se dogodio u 6. rundi spektakularnog subotnjeg okršaja na Wembleyu u borbi za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji prema IBF, IBO i WBA verziji, a u kojem je legendarni Vladimir Kličko jednim moćnim desnim krošeom poslao na pod Anthonyja Joshuu.

Desni kroše moćno je oružje Vladimira Klička (41.) kojim je pokušao zadati probleme četrnaest godina mlađem Anthonyju Joshui (27.). Isto kao i desni direkt koji je najjači segment u repertoaru ukrajinskog boksačkog majstora, koji je, unatoč porazu, protiv Britanca odradio najbolji meč u svojoj karijeri.

Kličko jednom slao Joshuu na pod

Tijekom borbe koja je bila održana pred 90. 000 gledatelja, Kličko je jednom slao Joshuu na pod. Dogodilo se to u sjajnoj 6. rundi. Kličko je u spomenutoj rundi dosta dobro radio prednjom lijevom rukom, čime je onemogućavao bilo kakav napad Joshua prema sebi, odnosno, rezao mu pokušaje i ritam.

Upravo mu je ta lijeva ruka otvorila situaciju za nokaut. Naime, Kličko je u jednom trenutku stao na sredinu ringa kako bi dao do znanja da je on taj koji dirigira ovom borbom i onda školski plasirao najednostavniju kombinaciju u boksu. Prednja – zadnja.

Prvo fintirao lijevom, a onda plasirao desni kroše

To znači da je prema Joshui prvo plasirao lijevi direkt (nije ga izbacio do kraja, odnosno, nije s njim pogodio Joshuu) kojim je u biti fintirao i sakrio ono što slijedi, a uslijedio je snažni desni kroše koji je pronašao cilj i odsjeo u glavu Britanca. To možete vidjeti na videu dolje od 1.29.

Joshua je odmah pao na pod. Gledatelji oko ringa koji su navijali za Ukrajinca skočili su sa svojih stolica. Sudac je odbrojavao Joshui do osam i onda pustio da se meč nastavi. Britancu se sve kasnije vratilo. U 11. rundi dva puta je rušio Klička na pod, a onda i slavio tehničkim nokautom koji je velikom Ukrajincu pokazao put prema mirovini.