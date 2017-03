TRENUTAK KAD SE VELIKI CRO COP SLOMIO PRED OČIMA ČITAVOG SVIJETA: ‘Kad je to vidio, počeo je plakati’

Foto: Screenshot: You Tube

Ponajbolji svjetski MMA novinar Ariel Helwani je u svojoj poznatoj emisiji The MMA Hour ugostio bivšeg UFC teškaškog prvaka Basa Ruttena i tu prigodu iskoristio je da ga upita o njegovom najdražem trenutku iz zlatnih dana japanske promocije Pride.

To je Helwani svog cijenjenog gosta pitao povodom 10. godišnjica posljednjeg Pride eventa, organizacije koja se smatra jednom od najvećih ikad u povijesti slobodne borbe. Do tog nas dijeli manje od dvadesetak dana.

Rutten je Helwaniju ko iz topa, bez imalo dvojbe, otkrio da je njegov najdraži trenutak iz Pridea legendarni okršaj između Fedora Emelianenka i Mirka Filipovića, koji se smatra jednom od najvećih, ako ne i najveći MMA okršaj ikad.



“Rekao bih Fedor protiv Cro Copa. To je bila luda borba. Kada su prikazivali sve one lude video isječke koji iz nekog razloga nisu nikad emitirani u SAD-u… napravili su kompilacije prije njihovog izlaska. Bila je to duga šetnja”, izjavio je ‘El Guapo’ pa se prisjetio sadržaja najavnih videa, ali i emotivne reakcije hrvatskog borca, prenosi borilački portal Fight Site.

“Sjećam se da su prikazali Cro Copa i njegov majku na grobu njegovog oca. Bilo je snijega i leda, a leševi su plutali po rijeci. Vidjeli smo i njegov trening u centru poput onog kojeg je imao Ivan Drago, sve je izgledalo tehnološki napredno i savršeno, a tada su prebacili na Fedora, koji je trenirao na snijegu i imao hrđave girje u rukama. Sjećam se i kada su zumirali na Cro Copa, on je plakao kad je vidio taj video s ocem. Plakao je prije borbe. To je bio poseban trenutak, a i borba je bila sjajna.”