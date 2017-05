MIRKO FILIPOVIĆ IZGUBIO BLISKU OSOBU: ‘Nisam pričao s njim dvije godine i sad je umro. Ne mogu vam opisati kako mi je’

Legendarni hrvatski borac Mirko Cro Cop Filipović u ponedjeljak navečer na svom Facebook profilu objavio je tužnu vijest.

Naime, njegov dobar i dugogodišnji prijatelj Josip Vidović Rus preminuo je. To je jako pogodilo Mirka koji se od svog prijatelja, s kojim je puno toga prošao, oprostio emotivnim postom u kojem je sve otkrio i kojeg prenosimo u cjelosti:

“Moj prijatelj Rujo, nažalost, nije uspio dobiti ovu bitku. Umro je prije nekoliko sati. Bili smo nerazdvojni punih 19 godina i imamo bezbroj zajedničkih uspomena i doživljaja. Često smo se kao mala djeca svađali i radi potpuno nevažnih stvari ali i mirili. Tijekom moje karijere u Prideu, Rujo me pratio na putovanjima i ta druženja i naše doživljaje pamtit ću dok sam živ. Najteže mi pada što zadnje dvije godine nismo razgovarali i to radi najobičnije gluposti. Prije mjesec dana sam bio u Privlaci i vidim ga kako stoji ispred kuće i ja samo prođemo. Sad mi je žao da ne mogu opisati što nisam stao i pozdravio prijatelja. Otkad je dobio moždani prije sedam dana nije mogao govoriti i bio je nesvjestan okoline. Ćim sam čuo što se dogodilo, nazvao sam da pitam kako je. Kćer mi njegova kaže da nije reagirao ni na ukućane, niti je davao znakove da razumije što mu govore. Ali, kad mu je rekla da sam zvao i pozdravio ga, on ju pogledao i suze mu krenile. Ovo je još jedan dokaz da ne treba tjerati inat jer se nikada ne zna što sutra nosi. RIP prijatelju moj!”, stoji u objavi.