SVJETSKI PRVAK ŠOKIRAO ČITAV SPORTSKI SVIJET: ‘Da, jesam, šmrkao sam kokain. I što onda!’

Osramoćeni svjetski boksački prvak Tyson Fury šokirao je svijet priznavši kako je uzimao kokain u trenucima svoje velike borbe s maničnom depresijom, prenosi ugledni britanski Guardian.

Svjetski teškaški prvak ovog je ponedjeljka na svom Twitter profilu obznanio kako se razočaran povlači iz svjetskog boksa i kako je boks, prema njegovim riječima, “najtužnija stvar u kojoj je ikad sudjelovao, hrpa sr*nja”. Na to je još, onako u svom bahatom stilu, dodao:

‘Pu*ite mi k*rac’

“Ja sam najveći, prekidam karijeru, a vi mi pu*ite ku*ac!”.

Samo nekoliko sati potom opet se putem društvenih mreža obratio svijetu.

‘Ovdje sam da ostanem’

“Hahaha. Zar ste stvarno mislili da ćete se samo tako riješiti Kralja Cigana? “Ovdje sam da ostanem. #TheGreatest. Samo vam pokazujem kakvi su mediji. Čim mi bude bolje, vraćam se po ono što mi pripada – boksački tron!”

Nakon toga je dao i ekskluzivni intervju za Rolling Stone magazin, svoj prvi nakon velike prašine koja se podigla o njemu, a koji je objavljen u utorak. U njemu je skandalozni Britanac priznao kako je “posljednjih mjeseci uzimao kokain” i u potpunosti otvorio dušu, otkrivši kako se bori s depresijom i kako je došao do samog ruba.

‘Na mene je pokrenut ‘lov na vještice’

“Od kad sam u studenom prošle godine osvojio naslov prvaka svijeta u borbi protiv Vladimira Klička, na mene je pokrenut ‘lov na vještice’. Sve zbog životne pozadine, zbog toga što sam i čime se bavim. Jednostavno, diljem svijeta vlada mržnja prema ciganima. Posebno u Velikoj Britaniji, posebno od strane Britanskog boksačkog odbora za kontrolu boksača i određenih lica koji se u svjetskom boksu s takvim stvarima bave”, kazao je Fury u intervjuu koji prenosi Guardian.

The everyday racist behaviour in 2016 😢😢😢😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/XX8G8KgQcc — GYPSYKING, (@Tyson_Fury) October 4, 2016

‘Zašto ne bi uzeo kokain? To je moj život, zar ne?’

“Ti i takvi žele da se maknem iz boksa jer me ne mogu staviti pod svoje uzde, ne mogu me potkupiti, jednostavno nisam na prodaju. Nitko me ne može zaustaviti. I sad ja kažem: ‘Da, uzeo sam kokain, pa što! Slušajte ovako. U svom životu napravio sam puno loših stvari, pošmrkao sam puno kokaina. Ali stvarno puno. Zašto ne bi uzeo kokain? To je moj život, zar ne? Pa valjda ja mogu sa svojim životom radit što mi je volja. Da, jesam, uzeo sam kokain i što onda”, jasno je dao do znanja Tyson Fury koji je u intervjuu bio bez dlake na jeziku i otvorio dušu.

‘Jednostavno, ne želim više živjeti’

“Puno je onih koji uzimaju kokain. Pa koji k*rac to ima veze s bilo čim. Pa sigurno to nije utjecalo na moju boksačku prezentaciju. Pa što zaista ne mogu voditi život kakav želim? Da li mi se želi uzeti i moj osobni život? Nisam trenirao već mjesecima jer sam prolazio kroz depresiju. Jednostavno, ne želim više živjeti, ako me shvaćate što s tim želim reći. Natjerali su me da dođem do samog ruba. Pustite sad taj kokain. Jednostavno me nije za ništa briga. Ne želim više živjeti, zaista. Kokain je samo mala stvar u usporedbi s tim što više ne želim živjeti”, kazao je Fury u svojoj šokantnoj ispovijesti.