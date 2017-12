SVE JE DOGOVORENO: Spremite se za borbu desetljeća, pravi rat u kavezu! Stipe Miočić protiv Francisa Predatora Ngannoua

Borba Stipe Miočića i Francisa Ngannoua bit će jedna od najvećih teškaških mečeva u povijesti UFC-a.

Elitni UFC uspio je dogovoriti jednu od najvećih teškaških ‘match upova’ u povijesti UFC-a, a svakako jednu od najvećih UFC borbi u 2018. godini koja će se dogoditi na UFC-u 220. Sudar divova Stipe Miočića i novu teškašku superzvijezdu UFC-a Francisa Ngannoua za pojas prvaka UFC-ove “kraljevske” teške kategorije, javlja MMafighting.com.

Dana White uspio je izgladiti sve probleme oko ugovora s Miočićem te su u nekoliko posljednjih dana finiširali sve dogovore oko povećanja honorara. Sad se Miočić može okrenuti pripremi za “ljudsko čudovište”, kako ga je White nazvao, odnosno “Predatora” koji je slavio u posljednjih 6 borbi i to ekspresno, u prvoj rundi, čime je poslao poruku konkurenciji u teškoj diviziji kako je on budućnost UFC-a i same divizije.



Stipe Miocic slated to defend heavyweight title against Francis Ngannou at UFC 220 (@marc_raimondi) https://t.co/mBZhO1rH1h pic.twitter.com/IoPiBpxcLK — MMAFighting.com (@MMAFighting) December 7, 2017

Trenutačno je na profesionalnih 11-1. No, da li je Ngannou stvarno tako moćan i zastrašujuć borac? O tome više možete pročitati – OVDJE.

Kako bilo, Ngannou je slavljem na UFC-u 218 protiv Alistaira Overeema zapečatio svoju poziciju prvog izazivača. Što se tiče Stipe Miočića, naše gore list je na skoru 17-2 i ima priliku postati prvi UFC teškaš koji je tri uzastopna puta branio pojas.

To nitko nikad nije napravio. Ako bi Stipe to ostvario, postao bi najveći teškaš u UFC povijesti.