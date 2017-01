STRUČNO MIŠLJENJE O CRO COPOVOM ZDRAVLJU: ‘Gladijatorstvo je uzelo danak, ali Mirko može ostati na ovoj razini’

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Cro Cop Filipović u srijedu je putem Facebook-profila proglasio mirovinu, priznavši pritom da mu je ‘zdravlje narušeno’ te da ‘nije više u stanju pratiti ubitačan ritam i super naporne treninge’.

“Tijelo mi je izraubano od krvavih treninga i nema smisla ići dalje. Na kraju krajeva treba misliti na zdravlje i na život koji je ispred mene. Rekao sam da bih volio odraditi oproštajnu borbu u Japanu i to bi bilo sjajno, naravno, ukoliko uspijem sanirati koljeno da može izdržati još jedne pripreme, ali to je jako upitno. I to bi bilo eventualno moguće tek u drugoj polovici godine, ali i da se ta borba i ne dogodi odlazim sretan, zadovoljan i ispunjen. Odlazim na najbolji mogući način, kao pobjednik, a to je neprocjenjivo”, dio je onog što je Filipović napisao pojasnivši kakvo je njegovo zdravstveno stanje nakon pobjede na Rizinovom turniru.

Nevjerojatan profesionalac

Jedan od onih koji su vrlo dobro s time upoznati je i Stjepko Bućan, liječnik koji već godinama, pišu Sportske novosti, ‘popravlja i održava’ tijelo hrvatskog borca.





“Način na koji je trenirao nakon povratka u ring teško je opisiv, rekao bih da je to bilo čisto gladijatorstvo. Godinama ga poznajem, uvijek je bio nevjerojatni radnik i profesionalac, ali sve je to otišlo na jednu teško pojmljivu razinu. Posebno jer Mirko ima 42 godine”, tvrdi Bućan i nastavlja:

“Tijelo s takvim treninzima trpi golema opterećenja, a najveću je cijenu platilo njegovo koljeno. Od tolikih napora samo je od sebe počelo naticati, puniti se vodom. Kako ni razgovor o operaciji nije dolazio u obzir, Mirko je taj problem rješavao ‘vađenjem’ vode iz koljena. Jednom, pa drugi put pa treći… Koliko je god trebalo. I nevjerojatno je što bi mu proces oporavka nakon tih ipak bolnih zahvata trajao samo jedan dan i već bi se vratio treninzima.”

Što može biti sljedeće…

Ono što je zanimljivo jest da Filipoviću “kada bi smanjio količinu treninga, možda operacija ne bi ni bila potrebna”, tvrdi liječnik i dodaje:

“Međutim, pitanje je želi li Mirko pristati na takav kompromis i što bi manja količina treninga donijela u mečevima. No, želi li nastaviti s istim intenzitetom, onda realno mora na operaciju. Generalno je njemu koljeno u solidnom stanju, ali s takvim opterećenjima stradala bi koljena i mnogo mlađim sportašima.”

Upitan bi li mu on kao liječnik dopustio daljnje natjecanje, Bućan je zaključio:

“Da nešto odmah razjasnimo, kod većine sportaša govorili bismo o tijelu koje bi se moglo ‘raspasti’, no Filipović je nešto drugo, njegove tjelesne mogućnosti usprkos godina i svih ozljeda i dalje su fantastične. Rekao bih da je on s godinama postao mudar kada je briga o tijelu u pitanju i da savršeno balansira sa svim tim vježbama. Na žalost, problem je što je za povratak u vrhunsku formu morao otići na gladijatorsku razinu treninga, što mu je donijelo problem s koljenom, a pitanje je što može biti sljedeće… Mirko je i dalje sposoban ostati na ovoj razini, ali to donosi i brojne upitnike sa sobom, a odgovore, u konačnici, mora donijeti samo on.”