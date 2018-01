MIOČIĆEV OTAC BOJAN O VELIKOJ NEPRAVDI UFC-a PREMA NJEGOVOM SINU: ‘Stipe nije po njihovoj volji’

Ukoliko Miočić i po treći uzastopni put obrani teškaški pojas postat će prvi UFC-ov teškaš u povijesti kojem je to pošlo za rukom.

Samo nas četiri dana dijele od najvećeg teškaškog UFC meča u dugo vremena, borbe desetljeća, kako su je nazvali mediji, okršaju u kavezu između aktualnog prvaka Stipe Miočića i kamerunsko-francuske zvijeri Francisa Predatora Ngannoua. Ovaj sudar titana dogodit će se u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu u Bostonu u TD Gardenu, na UFC 220 eventu.

Ukoliko Miočić i po treći uzastopni put obrani teškaški pojas postat će prvi UFC-ov teškaš u povijesti kojem je to pošlo za rukom. Tada više neće biti dileme – Stipe Miočić je biti najveći od najvećih!

Mark Hunt, Andrei Arlovski, Fabricio Werdum, Alistair Overeem, & Junior dos Santos. These are five of the greatest Heavyweights of all time. Stipe Miocic finished all of them. He's a bad man #UFC220 pic.twitter.com/E4kbjK1jwg — UFC India (@UFCIndia) January 16, 2018

Veći dio američke javnosti i kladionice više šansi daju Ngannouu

Međutim, veći dio američke javnosti i kladionice više šansi daju Ngannouu koji ekspresno, moćno ruši protivnike na putu prema tronu. Miočić se ponovno mora boriti i protiv svojih poslodavaca. Šef UFC organizacije Dana White radije bi htio vidjeti na tronu Ngannoua jer je Predator marketinški isplativiji (čitaj veći lajavac i showmen). Stipe je tih, povučen, ne razmeće se s riječima, odmjeren tip koji za cilj ima ostati prvak, ući u povijest kao onaj koji je u UFC-u napravio nešto što nikad nitko nije…

No, to je samo nastavak Miočićeve muke koju američki Hrvat muči sa organizacijom. Naime, Stipe se čitavu prošlu godinu borio za bolja primanja jer nije plaćen poput prvaka. Upravo to je rezultiralo samo jednim nastupom u protekloj godini. Također, favoriziranje Kamerunca postalo je toliko očito da su i mediji počeli pisati o dvostrukim kriterijima i nedostatku objektivnosti kod elitne svjetske MMA promocije.

‘Ne vjerujem da je Ngannou jači nego ostali’

Borilački portal Fight Site porazgovarao je sa Stipinim ocem, Bojanom Miočićem.

“Ovaj protivnik nije bolji od drugih koje je Stipe već pobijedio. Ne vjerujem da je Ngannou jači nego ostali. Jedino po čemu je posebnan je taj ‘hype’ koji se oko njega stvorio. Samo zbog toga bih volio još više da Stipe uvjerljivo pobijedi i začepi usta svima. A posebno hejterima kojih također ima”, kazao je Miočić za Fight Site i dodao kako njegovom sinu “svaka čast kako to sve vrlo mirno i staloženo podnosi”…

Stipe Miocic vs. Francis Ngannou is a heavyweight clash of old (via @oscarswillis) | https://t.co/XW5k6vMQv7 pic.twitter.com/NIGVNmrO0Z — TheMacLife (@Maclifeofficial) January 16, 2018

“Stipe nije prvak po njihovoj volji. On nije lajavac, nego je pravi sportaš i ispravan čovjek. On se ne bavi ‘trash talkom’ nego se bavi sportom. To ne paše UFC-u i zato bi na njegovom mjestu voljeli vidjeti nekoga drugoga.”

Stipe je gospodin

Upitan upravo na toj press konferenciji je li riješio financijske probleme s UFC-om, Stipe je kroz redove rekao da još uvijek nije…

“Tada se moglo vidjeti koliki je Stipe gospodin. On unatoč svemu nije htio ponižavati UFC i Danu Whitea nego je na press konferenciji rekao da je bio ozlijeđen tijekom godine i da zato nije nastupao, a to nije istina. Osim par modrica, nije imao nikakvih problema. Problemi su bili drugačije prirode, no on, kao pravi gospodin nije to htio isticati na press konferenciji. Ostao je gospodin do kraja.”

FIIIIIIIIIIIIIGHT WEEEEEEEEK!!! Stipe Miocic vs Francis Ngannou for the heavyweight title this Saturday LIVE on PPV!!!!! #UFC220 pic.twitter.com/NFK1m2msdX — Dana White (@danawhite) January 15, 2018

Bojan Miočić također je prokomentirao ono o čemu smo već pisali – JE LI ZASTRAŠUJUĆI PREDATOR USTVARI VELIKI PREVARANT? Ngannou nije tako moćan kao što se čini: Ovo je dokaz tome

“Sve to oko Ngannoua mi izgleda namješteno nekako. Čak i prije ovog meča, uoči dvoboja protiv Overeema, sve je išlo u pravcu da on pobijedi. Jer da je Alistair slavio, UFC bi izgubio mnogo opcija za dalje i više ne bi bilo tako interesantno. Pobjedom Ngannoua su oni bili na dobitku. Tako da mi sve oko njega izgleda prilično namješteno…”