‘STIPE NIJE AMERIČKI HRVAT, NEGO – HRVAT’: Miočićev otac brutalno odgovorio zlim jezicima koji ismijavaju njegovog sina

UFC prvak Stipe Miočić gostovao je u emisiji ‘UFC Stars’ najavljući subotnji dvoboj (nedjeljni po hrvatskom vremenu) protiv Juniora dos Santosa u ‘main eventu’ UFC-a 211 u Dallasu.

Stipe Miočić u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu po drugi puta će ući u kavez u svojoj karijeri kao branitelj pojasa UFC prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik će mu biti bivši prvak, brazilski legendarni borac Junior dos Santos. Još nitko nikad u povijesti UFC-a nije obranio pojas prvaka više od dva puta.

Miočić blagi favorit

Iako je kod kladioničara blagi favorit, Stipe se uvijek osjeća kao “underdog”. I kaže da mu to ne smeta…

“Uvijek se osjećam kao underdog. Uvijek svi misle da će me nokautirati. Naviknuo sam se. Svi me kritiziraju, ali ja ću im začepiti usta”, tvrdi Miočić koji je bio izuzetno otvoren i iskren u ovom razgovoru.

Miočić se osvrnuo i na to što se smatra najopakijim čovjekom na planetu zato što je prvak.

Supruga, dva psa, pa tek onda Stipe

“Dobro se nosim u ulozi prvaka. Navikavam se na to što mediji pišu, kako sam najopakiji čovjek na planeti. Iako, kod mene u kući nije tako. Tu su moja moja supruga, moja dva psa, pa tek onda ja. Netko mora plaćati račune i biti najopakiji”, kazao je Miočić i osvrnuo se na borbu protiv dos Santosa.

“Dobro sam se pripremio, no umorio sam se. Tu nema sumnje. Nikada prije nisam se borio protiv borca takvog kalibra i nisam imao to iskustvo. Umorio sam se. Nakon toga sam sve promijenio. Čak sam iste večeri znao da ću ga sljedeći put pobijediti. Prvi put kada prvi put nešto radiš je jako teško, pogotovo kada se boriš u pet rundi.”

‘Moja ruka će biti u zraku i ja ću ostati prvak’

Miočić je prognozirao borbu.

“Ovaj put nećete vidjeti pet rundi. Moja ruka će biti u zraku i ja ću ostati prvak. U to nema sumnje. U prvoj borbi sam kopirao Caina, a to nije moj stil. Ovaj put ću se boriti kao ja. Jer ja sada imam svoj stil. Imamo sjajan plan. Analizirali smo prvu našu borbu, uvidjeli što sam radio dobro, što nisam, što je on radio dobro, što nije. Spreman sam. Vidjet ćete sve u subotu…”, dao je do znanja Miočić.

‘Mi smo našoj djeci stalno govorili da ne smiju zaboraviti hrvatske korijene’

Bojan Miočić, Stipin otac, kazao je u intervjuu za Večernji list kako njegov sin nije američki Hrvat, nego samo Hrvat. Tako je Bojan Miočić odgovorio onim zlim jezicima koji tvrde kako Stipe nije Hrvat jer niti ne zna hrvatski jezik, nego samo ima hrvatske korijene, kao i na to da je on u biti Amerikanac.

“Mi smo našoj djeci stalno govorili da ne smiju zaboraviti hrvatske korijene. Nažalost, ima američkih Hrvata koji to zaborave. Stipe za mene nije američki Hrvat, nego je Hrvat jer su mu i otac i mati Hrvati”, izjavio je Bojan Miočić koji već godinama živi u austrijskom Linzu, a vrlo često vrijeme provodi i u Hrvatskoj.

Sa sinom se čuje telefonom, a posljednji put ga je gledao uživo u Nottinghamu protiv Stefana Struvea. I nije prošlo pretjerano dobro jer je Stipe taj meč izgubio.

“U vrijeme borbe baš ne volim ulaziti u njegov vidokrug jer želim da se on što manje bavi sa mnom kao roditeljem, i ostalom rodbinom, a što više onime što ga čega u kavezu. Uostalom, posljednju borbu koju sam gledao uživo, a bilo je to u rujnu 2012. u Engleskoj protiv Struvea, sin je izgubio i to na brutalan način. No, možda je i bolje da je tako izgubio jer to je bio jedan od onih poučnih poraza iz kojeg je Stipe jako puno naučio”, uvjeren je Bojan Miočić.