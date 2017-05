STIPE MIOČIĆ SUSPENDIRAN NAKON NOKAUTA DOS SANTOSA: Teksaška atletska komisija donijela odluku

Teksaška atletska komisija (Texas Department of Licensing and Regulation) je objavila popis suspendiranih boraca koji su nastupili na UFC 211 eventu u Dallasu zbog zdravstvenih razloga.

Četvorica od njih će morati mirovati minimalno 45 dana ili više. To su Dustin Poirier i Jason Knight koji će pauzirati 45, te Chas Skelly i Gabriel Benitez ispred kojih je prisilna stanka od 180 dana.

Stipe Miočić “morat će biti izvan stroja” tek desetak dana (21. svibnja) s obzirom na to da nije primio gotovo niti jedan udarac u predjelu glave, prenosi Fight Site. Doduše, prve informacije vezane uz njegovu ozlijeđenu nogu su govorile da je ona slomljena, no prema ovoj suspenziji čini se da se radilo tek o nateknuću i lakšoj ozljedi.



Sve suspenzije – UFC 211

Chas Skelly: Suspended until November 10

Gabriel Benitez: Suspended until November 10

Junior dos Santos: Suspended until June 28

Yair Rodriguez: Suspended until June 28

Dustin Poirier: Suspended until June 28

Jason Knight: Suspended until June 28

Rashad Coulter: Suspended until June 23

Eddie Alvarez: Suspended until June 13

Marco Polo Reyes: Suspended until June 13

Joanna Jedrzejczyk: Suspended until May 29

Jessica Andrade: Suspended until May 29

Demian Maia: Suspended until May 23

Jorge Masvidal: Suspended until May 23

Frankie Edgar: Suspended until May 23

Krzysztof Jotko: Suspended until May 23

David Branch: Suspended until May 23

Cortney Casey: Suspended until May 23

Jessica Aguilar: Suspended until May 23

Enrique Barzola: Suspended until May 23

Stipe Miocic: Suspended until May 21

James Vick: Suspended until May 21

Chase Sherman: Suspended until May 21

Gadzhimurad Antigulov: Suspended until May 21

Joachim Christensen: Suspended until May 21