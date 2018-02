STIPE MIOČIĆ SAMOUVJERENO NAJAVIO: ‘Za mene će ova borba biti kao i svaka druga, nokautirao bih i King Konga’

Stipe smiren je uoči nove borbe za obranu naslova

Stipe Miočić i njegov izazivač za teškaški pojas Daniel Cormier prvi put su se suočili licem u lice nakon što je objavljeno da će se 7. srpnja u Las Vegasu boriti za pojas u teškoj kategoriji.

Ovo je ujedno bila i uvertira za novu sezonu reality showa The Ultimate Fighter gdje će obojica boraca biti trener i mentori mladim borcima.

“s Danielom sam se sve lako dogovorio, to je dobar čovjek. Ponudili su mi borbu nekoliko sati prije borbe s Ngannouom, ali sam tad odbio pregovarati jer sam želio biti koncentriran na borbu protiv Francisa. Dva dana nakon borbe me je Dana nazvao i odmah sam prihvatio borbu. Nisam od boraca koji treniraju samo prije borbi, treniram svaki dan, uvijek treniram redovno. Tako da sam uvijek spreman za bilo kojeg protivnika, tako ću biti spreman i za Cormiera. Ovo je još jedna borba za mene, koncentriram se na to i želim pobijediti, jednostavno”, rekao je Stipe Miočić novinarima, a prenosi mmaimports.com.

Miocic: ‘D.C. Just Another Fight, I’ll Smash King Kong’ https://t.co/BMbMwhnb4D — Jake Shields (@jakeshieldsajj) February 4, 2018

“Za mene će ova borba biti kao i svaka druga. Da se idem boriti protiv King Konga, isto bih razmišljao, išao bih ga nokautirati i zadržati pojas. No, svakako je to sjajna borba na sjajnoj priredbi. U pitanju je International Fight Week, gdje sam se inače dolazio zabaviti. I sada ću se zabaviti, ali na drukčiji način”, zaključio je hrvatsko-američki teškaš.