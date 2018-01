STIPE MIOČIĆ PROGOVORIO O VELIKOJ NEPRAVDI UFC-a KOJOJ JE OPET IZLOŽEN: ‘Već sam se naviknuo na to do sada’

Šef UFC organizacije Dana White radije bi htio vidjeti na tronu Ngannoua jer je Predator marketinški isplativiji.

Još nas tri dana, prema hrvatskom vremenu, dijeli do borbe desetljeća, kako su je prozvali američki mediji, sudara titana Stipe Miočića i Francisa Predatora Ngannoua. Obračun je zakazan za 20. siječnja u Bostonu u TD Gardenu na UFC 220 eventu.

Stipe ima priliku ući u UFC povijest. Naime, ako i po treći uzastopni puta obrani teškaški pojas, postat će prvi UFC borac kojem je to pošlo za rukom u kraljevskoj teškoj kategoriji ove elitne MMA organizacije. Najveći od najvećih.

Veći dio američke javnosti i kladionice više šansi daju Ngannouu

Međutim, veći dio američke javnosti i kladionice više šansi daju Ngannouu koji ekspresno, moćno ruši protivnike na putu prema tronu. Miočić se ponovno mora boriti i protiv svojih poslodavaca. Šef UFC organizacije Dana White radije bi htio vidjeti na tronu Ngannoua jer je Predator marketinški isplativiji (čitaj veći lajavac i showmen). Stipe je tih, povučen, ne razmeće se s riječima, odmjeren tip koji za cilj ima ostati prvak, ući u povijest kao onaj koji je u UFC-u napravio nešto što nikad nitko nije…

“Osjećam da je ovaj meč posebno bitan i velik. Definitivno se osjeća da je veći nego moj posljednji nastup protiv Dos Santosa. Ali nekako opet, svaki moj novi nastup u UFC-u je bio sve veći i veći, bitniji i bitniji. Ali ako govorimo o rekordu i o tome hoću li ga srušiti, ja ne razmišljam na taj način. Moja briga je meč i pobjeda protiv Ngannoua. Tako da ne smijem unaprijed razmišljati o rekordu, nego se brinem samo kako najbolje odraditi dvoboj u subotu. Ako pobijedim Ngannoua, ujedno ću i srušiti rekord”, izjavio je Stipe Miočić u razgovoru za ugledni hrvatski borilački portal Fight Site i progovorio o tome da je vječni “underdog”…

Stipe vječni ‘underdog’

“Već sam se naviknuo na to do sada. Gledajte, već sam odradio stvarno mnogo mečeva u UFC-u i gotovo svaki put sam bio ‘underdog’, neovisno o tome što sam redom pobjeđivao u svim tim mečevima. Tako je, kako je. Ne mogu razbijati glavu oko toga, moram se koncentrirati na važniji posao, a to je ono što ću pokazati u kavezu”, dao je do znanja Miočić i na novinarsko pitanje da, ukoliko uvjerljivo pobjedi u subotu, bi to moglo utjecati na njegov odnos s UFC-om. Hoće li u tom slučaju škrti Dana White i njegovi suradnici u organizaciji shvatiti da su bili u krivu?

“Možda, a možda i ne. Da budem iskren, više me i nije briga. Ja radim previše marljivo, previše naporno i previše predano da bih se brinuo oko toga. Znam što je moj posao, odrađujem ga maksimalno profesionalno, moja savjest je čista. A što se tiče odnosa, vidjet ćemo”, dao je do znanja Miočić.