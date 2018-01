STIPE MIOČIĆ O SVOM POTEZU KOJI JE ODJEKNUO AMERIKOM: ‘Razgovarao sam s Whiteom, nije mi se ispričao. Ali nije me ni briga’

Miočić nije mogao izbjeći pitanje o uzimanju pojasa Dani Whiteu i predaje istog njegovom treneru, s ciljem da mu ga on stavi oko pasa.

Američki borac hrvatskih korijena, aktualni teškaški UFC prvak Stipe Miočić, u ponedjeljak je gostovao u showu MMA Hour Ariela Helwania gdje je najavio sudjelovanje u Ultimate Fighteru te borbu protiv Daniela Cormiera, ali se i kratko vratio na Francisa Ngannoua, zastrašujućeg nokautera i miljenika UFC-a kojeg je prije devet dana pobijedio u borbi u Bostonu na UFC 220 eventu, a koja je bila otišla u pet rundi.

Sve ljubitelje slobodne borbe i UFC-a iznenadila je najava da će se Mioćić boriti protiv svog prijatelja i aktualnog poluteškaškog prvaka Daniela Cormiera na UFC 226, posebno zbog toga što je došla samo pet dana nakon što je Miočić obranio titulu u borbi protiv Ngannou. Stipi nije bilo niti proći to sve i prihvatiti borbu, ali i poziciju trenera u Ultimate Fighteru, što bi značilo da će šest tjedana morati živjeti u Las Vegasu, u situaciji kad mu je supruga trudna. Otkrio je kako je zbog svega toga, njena ovog puta morala biti zadnja. Miočić je putem skypea po prvi puta imao uključenje u MMA Hour. Miočić se javio nasmiješen, poput pravog prvaka…





‘Nisam očekivao da će moja iduća borba biti dogovorena baš tako brzo’

“Jedan i jedini Stipe Miočić. Pogledajte taj osmjeh na njegovom licu”, najavio je Miočića Helwani.

Miočić se osvrnuo na svoju sljedeću borbu…

“Niti malo takvo nešto nije bilo u mojim zamislima. Nisam očekivao da će moja iduća borba biti dogovorena baš tako brzo. Htio sam samo doći kući, kvalitetno se naspavati i uživati u slobodnom vremenu sa svojom suprugom. Nešto se prije spominjala borba, no rekao sam da ne želim ništa komentirati dok ne završim. Onda su mi prišli par dana nakon borbe i pitali me bih li prihvatio, a ja sam rekao kako moram razgovarati sa suprugom, no da bih svakako prihvatio dobru ponudu. Najvažnije mi je bilo da supruga pristane, ona je moj šef i sigurno ne bih ovo sve prihvatio da se ona nije složila. Dio od tih šest tjedana će biti sa mnom u Las Vegasu”,otkrio je UFC-ov teškaški prvak, a onda je otkrio nešto o tome kako će se naviknuti na stalnu prisutnost kamera u dvorani, kao i to koga će od trenera povesti sa sobom. Tamo ipak neće biti njegovog glavnog trenera, Marcusa Marinellija, čovjeka za kojeg je jako vezan, s kojim trenira već godinama, trenera s kojim dijeli dobro i zlo i koji ga poštuje…

“Neće mi smetati sve te kamere, uzbuđen sam zbog svega. Drago mi je što ću moći pokazati što mogu i što moji treneri mogu. Nadam se da ću uspjeti dio svog znanja i iskustva prenijeti na te dečke. Žao mi je što moj glavni trener Marcus nije u stanju biti sa mnom, no pronašao sam dobru zamjenu za glavnog trenera. Ostale ću dogovoriti unutar idućih nekoliko dana.”

Prijatelj s Cormierom

S Danielom Cormierom gaji sjajne odnose pa je teško očekivati da bi moglo biti nekih međusobnih nesuglasica ili prepirki, “trash talka”, onih stvari kakve su u prošlosti pozitivno djelovale na gledanost showa, a koje su marketinški isplative i samim time poželjne kod šefova UFC-a koji žele povećati prodaju pay-per-viewa…

“Daniel je čudesna osoba, dugo se znamo, snimali smo puno zajedno i jako mi je drag tip. Znam ga dugo. Osim toga je fantastičan borac, ima medalju s olimpijskih igara, borio se kao teškaš, bio je teškaški prvak, osvajao je Grand Prixe. Sigurno ne bi prihvatio borbu da ne misli da me može savladati. Cijelu se karijeru bori samo s najboljim borcima, biti će to dobro. Uzbuđen sam zbog borbe protiv njega”, objasnio je Stipe te se još kratko okrenuo dobrim međusobnim odnosima između sebe i svog idućeg protivnika:

“Sve je to posao i vjerujem da on jednako tako gleda na to. Radimo to da osiguramo bolje živote sebi i svojim obiteljima.”

Miočić nije mogao izbjeći pitanje o uzimanju pojasa Dani Whiteu i predaje istog njegovom treneru, s ciljem da mu ga on stavi oko pasa. White je u nebesa dizao Francisa Ngannoua i pumpao cijelu tu histeriju oko kamerunskog borca i ljubimca UFC-a koji se još uvijek nije pokazao dovoljno dobrim da detronizira američkog Hrvata. Kad kažemo ljubimca mislimo na to da je UFC otvoreno i bezobrazno gurao Francisa Ngannoua i reklamirao ga kao novog prvaka jer smatraju kako će im donijeti više novca od Stipe za spas prodaje pay-per-viewa, koja je UFC-u pala. Njegov potez, kako je to i sam Helwani istaknuo u showu, odjeknuo je Amerikom.

“O tom potezu piše Yahoo Sports, ESPN, to je velika vijest”, istaknuo je Helwani Miočiću kojem se baš i ne priča o tome. Miočić je nakon trenutka šutnje istaknuo:

‘Moj trener i ja se međusobno poštujemo’

“Kao što sam rekao nakon borbe, moj trener i ja se međusobno poštujemo. I to je to, to je priča. Nakon toga sam razgovarao s Danom i bilo je sve u redu. Više puta mi se ispričao zbog svega i tako iz početka, u krug… Ma, šalim se, nije se uopće ispričao, haha. Čestitao mi je na sjajnoj borbi meni i mojoj trenerskoj ekipi, a ja sam mu zahvalio na prilici koja mi se pružila. Dobro sam, sljedeće pitanje, ne da mi se više o tome razgovarati ”, uz smijeh je rekao jako dobro raspoloženi Stipe i dodao:

“Uvijek ću biti sretan, bez obzira kako se tko odnosio prema meni. Imam sjajan život, volim svoju ženu, čekam prvo dijete. Nema bolje od toga. Ne znam je li se što promijenilo u odnosu prema meni. Vole me oni koji me vole i to je to. Nije me briga, imam svoj tim koji je tu za mene. Blagoslovljen sam”.

Onda su se još kratko vratili na borbu protiv Ngannoua. Upitan je Stipe o tome je li pogledao tu borbu još koji put nakon što je ona završili te kakvo sada ima mišljenje o cijeloj svojoj izvedbi protiv protivnika koji je bio favorit UFC-a.

‘Ngannou je veliki potencijal, ali morat će poraditi na još nekim stvarima’

“Pogledao sam par puta borbu da bih analizirao što je bilo loše pa da bih to popravio, a ono što je bilo dobro, da bih učinio još boljim. Imao sam grešaka u borbi, trebao sam se više kretati u kavezu i raditi više ground n’ pounda, no on je jak i velik čovjek, morao sam paziti na to, biti oprezan. Prvu rundu je krenuo kao teretni vlak, pokušao mi je maknuti lice s glave i nije bilo lako pa sam bio malo oprezniji. No, nisam siguran da je najjači udarač s kojim sam se susreo. Svakako da udara jako, ali ne mogu reći da je jači od nekih drugih koji su me pogodili”, otkrio je te je još dodao svoju prognozu nastavka Francisove karijere:

“On je veliki potencijal, morat će poraditi na još nekim stvarima i bit će tu. Bit će on to dobro, samo mora malo još poraditi na znanju, Dosta je mlad za ovu diviziju i vjerujem da će ostati u vrhu ako bude pravilno radio.”

Stipe je još u razgovoru otkrio kako u Las Vegasu kreće već prekosutra te kako je uspio dogovoriti šest tjedana slobodnog u vatrogasnoj postaji. Emitiranje sezone trebalo bi krenuti u travnju ove godine, kada će već cijela biti snimljena.