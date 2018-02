STIPE MIOČIĆ O NEPRAVDI KOJU JE DOŽIVLJAVAO NA SVAKOM KORAKU: ‘Mnogi su mi slali poruke i govorili da ću umrijeti’

‘Mnogi su mi slali poruke i govorili da ću umrijeti u prvoj rundi, počivaj u miru Stipe i takve stvari. A ja volim ljudima začepiti gubicu’, kazao je Stipe Miočić.

Najveći UFC teškaš svih vremena, aktualni prvak Stipe Miočić, je prilikom predstavljanja nove sezone dugovječnog UFC-ovog reality showa ‘The Ultimate Fighter’ u kojem će biti trener suprostavljenog tima onome kojeg će voditi još jedan UFC velikan, njegov sljedeći protivnik u Octagonu, prvak u poluteškoj UFC diviziji i njegov veliki prijatelj Daniel Cormier, dugo i strpljivo odgovarao na pitanja novinara koje je zanimalo kako je uopće doživio poziv UFC-a koji je stigao samo dva dana nakon pobjede protiv Francisa Ngannoua na UFC-u 220, eventu koji je održan 20. siječnja u TD Gardenu u Bostonu?

‘Borci slušaju sve što im se kaže, sjajni su dečki’

“Super sam sretan zbog ovoga, ovo je nevjerojatno. Borci slušaju sve što im se kaže, sjajni su dečki, što možeš tražiti više od toga? Imam sjajan tim trenera, uzbuđen sam. Odradit ćemo sjajnu sezonu”, odgovara Miočić u razgovoru za MMAWeekly.

O Cormieru uvijek priča biranim riječima, uvijek ga hvali, no vjeruje da mu prvak u poluteškoj kategoriji ipak paše kao protivnik.

“Mislim da će Cormier biti dobar i u teškoj kategoriji, ali meni stilski paše. To je sjajna borba za mene. Ma on je fenomenalan borac, nije bez razloga prvak u poluteškoj kategoriji, a borio se već ranije u teškoj. Ponavljam, sjajan je, ali se do sada nije sučelio s nekim poput mene”, pun je samopouzdanja Stipe Miočić koji je od strane novinara bio upitan i “je li napokon dobio poštovanje fanova sada kada je i statistički najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a?”

‘Briga me što ljudi misle’

“Briga me što ljudi misle, nikada me nije bilo briga i neće. Ja sam tu samo da bih stigao do pobjede. Volim pobjeđivati… Mnogi su mi slali poruke i govorili da ću umrijeti u prvoj rundi, počivaj u miru Stipe i takve stvari. A ja volim ljudima začepiti gubicu.”

Na kraju razgovora neizbježna tema je bio Miočićev odnos s UFC-om. Je li meč protiv Cormiera i angažman u TUF-u znak da ga UFC napokon cijeni?

“Da, vjerojatno. To je super borba koju svi žele vidjeti. Danas se sve vrti oko super borbi, pa zašto ne u tom slučaju? Tko ne bi volio takvu borbu gledati. Sretan sam i uzbuđen jer ću sudjelovati na tom popisu borbi koji je sjajan. Navodno, koliko sam čuo će na popisu UFC-a 226 biti čak tri super borbe. I to je ujedno i UFC-ov Internacionalni tjedan. Odlično je i to što ću biti trener u TUF-u i pokazati svoje trenerske kvalitete. Sve sam bolji, ali dobro je što imam sjajne svoje trenere. Zahvalan sam UFC-u na prilici.”

Ipak Stipe je na kraju ostavio ogradu. Odnos je bolji, ali još to nije onako kako bi trebalo biti…

“Da, valjda je odnos sada bolji, ali ništa ne zacijeli preko noći…”, jasan je Stipe!