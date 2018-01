STIPE MIOČIĆ NAJAVIO DOLAZAK U HRVATSKU I POSLAO PORUKU NGANNOUU: ‘Moj udarac je jak poput Yuga. Koji je stao’

Miočić djeluje mirno pred treću obranu naslova prvaka

Stipe Miočić i Francis Ngannou odlučit će o vlasništvu pojasa i tituli najopakijeg čovjeka na svijetu u međusobnom ogledu teškaša za svjetski naslov na UFC 220 eventu koji se sa subote na nedjelju održava u Bostonu.

Miočić, američki MMA borac hrvatskog podrijetla, u prilici je postati prvi UFC-ov teškaš s tri obrane naslova. Meč je najavio za portal Fightsite.hr.

‘Nema šanse da me pobijedi’

“Osjećam da je ovaj meč posebno bitan i velik. Definitivno se osjeća da je veći nego moj posljednji nastup protiv Dos Santosa. Ali nekako opet, svaki moj novi nastup u UFC-u je bio sve veći i veći, bitniji i bitniji. Ali ako govorimo o rekordu i o tome hoću li ga srušiti, ja ne razmišljam na taj način. Moja briga je meč i pobjeda protiv Ngannoua. Tako da ne smijem unaprijed razmišljati o rekordu, nego se brinem samo kako najbolje odraditi dvoboj u subotu. Ako pobijedim Ngannoua, ujedno ću i srušiti rekord”, kazao je Miočić svjestan da najveća opasnost od Ngannoua prijeti od njegova aperkata.



“To mu je sigurno najopasniji udarac, ali ja sam dobro spreman. Radli smo mnogo na držanju distance i tome da sam ja taj koji određuje ritam borbe. Ja moram raditi ono što uvijek radim, ono u čemu sam najbolji. A njemu nikako ne smijem dati priliku da uopće uputi taj aperkat. Nije stvar u tome kako izbjeći taj udarac, nego kako se ne dovesti u poziciju da ga uopće može uputiti. Ako to budem radio, mislim da ću biti OK. On je jak, snažno udara, napredovao je iz meča u meč, ali mene neće pobijediti. Nema šanse.”

U kontaktu sa Cro Copom

Upitan je Miočić je li se čuo s Mirkom Filipovićem uoči ovog meča.

“S Cro Copom sam i dalje u kontaktu. Dopisujemo se SMS porukama. Uvijek poželimo sreću jedan drugome prije mečeva, on je sjajan čovjek i borac i stvarno ga cijenim. Znam da, ako nešto trebam, uvijek mi je na raspolaganju i uvijek ga mogu nazvati. On zna da može nazvati mene”, kazao je i najavio dolazak u Hrvatsku i otkrio koji je idealan scenarij borbe protiv Ngannoua:

“Možete očekivati da ću vrlo vjerojatno doći u Hrvatsku. U ovom trenutku vam ne mogu specificirati kada će to točno biti, ali ako me sada pitate, to bi se trebalo vrlo brzo realizirati. Nadam se da će biti što prije. Idealan scenarij? Tako što će moja ruka biti u zraku. Samo je to bitno, sve ostalo ćete vidjeti u subotu. Zapamtite, ja ću ga pobijediti!”

Yugo koji stoji

Inače, Miočić posljednjih dana odrađuje mnoge medijske obveze, a u jednoj od njih podsjetili su ga na riječi Dane Whitea prema kojima je udarac Ngannoua jednak udarcu Ford Escorta u punoj brzini. Upitan kakav je njegov udarac, Miočić se našalio:

“Poput Yuga. Koji je stao.”