STIPE MIOČIĆ GENIJALNO SPUSTIO AMERIČKOM NOVINARU: Ovako je najveći UFC teškaš ikad poentirao za kraj priče o zastrašujućem Ngannouovom udarcu

‘Želiš li da tebe udari? Pogledaj mi oko’, kazao je na presici nakon meča Stipe Miočić novinaru koji mu je postavio pitanje o Ngannouovom moćnom udarcu.

Stipe Miočić, najdominantniji teškaški prvak u povijesti divizije i UFC-a na presicu nije stigao najbolje raspoložen jer je pretrpio teške udarce od Ngannoua u prve dvije runde, što je ostavilo traga na njegovom licu. Imao je u potpunosti zatvoreno lijevo oko…

Na prvo pitanje novinara o Ngannouovom udarcu o kojem se toliko pričalo i za kojeg su se čelnici UFC-a, predvođeni škrtim Danom Whiteom, tako jako uhvatili u svom planu povećanja zarade organizacije, odnosno prodaju PPV-ova i ostalih prihoda, Stipe je rekao:

‘Ne zanima me što se događa, samo želim otići kući, svojoj ženi’

“Naravno da je gadno primiti od njega udarac. Definitivno… U to nema priče. Želiš li da tebe udari? Naravno da ne žeiš, s*anje je? Pogledaj mi oko. Od jednog udarca.”



Kasnije se oraspoložio i odgovorio na još neka pitanja znatiželjnih novinara, između ostalog i smatra li se najboljim teškašem svih vremena u UFC organizaciji…

“Ne zanima me što se događa, samo želim otići kući, svojoj ženi. Odmoriti se i uživati”, rekao je Stipe na sva pitanja o budućnosti i sljedećoj borbi.

Francis Ngannou stigao je pred novinare vidno umoran i razočaran, ali pozitivan i skroman. Skromnost mu, naime, i nije baš bila vrlina, odnosno dio ponašanja uoči borbe, prilikom sučeljavanja s Miočićem na presicama i prilikom davanja izjava.

‘Stipe je bio čvršći nego što sam očekivao’

Očito mu je moćna UFC-ova mašinerija, koja ga je i toliko isprezentirala i digla u nebesa, bez pravog pokrića, pobjedničkog niza na putu do borbe, prilike za UFC pojas prvaka, ušla u glavu i utjecala na njegovo ponašanje.

“Naučio sam nešto novo, ono što mi je nedostajalo, puno sam naučio. Ovo mi je bila posljednja lekcija u ovom sportu. Još nisam do sada odradio borbu od pet rundi. Ovo mi je bio prvi put. Pogriješio sam. Imao sam moć do zadnje sekunde nokautirati Miočića. Udarao me, ali mislim da me on nije mogao nokautirati, odradio je dobro u greplingu”, rekao je Kamerunac.

“Stipe je bio čvršći nego što sam očekivao. Podcijenio sam ga. Pametan je borac i sjajan grappler. Još ćemo se sresti. Nisam gotov”, rekao je između ostalog Ngannou.

“Iscrpljen sam, bio sam umoran nakon tri runde, ali mentalno sam bio u borbi. Vjerovao sam da ga mogu nokautirati, došao sam tu pobijediti, ali tijelo nije pratilo moj um. Nije dovoljno imati moć nokautirati nekoga. Možda sam izgubio borbu, ali sam dao sve od sebe, to mi je najvažnije”, dodao je izazivač.