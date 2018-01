STIPE MIOČIĆ: ‘Borba na Poljudu bila bi nešto nevjerojatno! Udarac Ngannoua? Imam ja hrvatsku bradu i dalmatinske gene’

UFC-ov teškaški prvak želi borbu u Splitu

Američko-hrvatski majstor borilačkih vještina, trostruki branitelj naslova u kategoriju UFC-ovih teškaša – jedini kojem je to pošlo za rukom- skromni vatrogasac Stipe Miočić osvrnuo se još jednom na uspjehe kroz MMA karijeru te najavio ono što dolazi. Ovaj put u razgovoru za portal 24sata.hr kojem je izrazio čuđenje što je ‘pola’ Hrvatske bilo budno u ranim jutarnjim satima te nedjelje u kojoj je obranio naslov protiv francusko-kamerunskog izazivača Francisa Ngannoua.

Važna mu je podrška iz Hrvatske

“Zbog mene su bili budni? To je stvarno super. Ma, podrška koju dobivam iz Hrvatske mi stvarno znači jako puno”, kazao je Miočić čiji korijeni dolaze iz Rtine pored Zadra, jednako ponosan na svoju MMA karijeru kao i na onu vatrogasnu.



“Ne radim to zbog novca, UFC je moj poslodavac, ali biti vatrogasac je moja ljubav i strast. Ako nikad niste ušli u požar ili spasili nečiji život, onda to nikako ne možete razumjeti. Volim biti vatrogasac i pomagati ljudima. Radio sam naporno kako bih postao vatrogasac da bih odustao od toga.”

‘Borba na Poljudu? Sjajna ideja’

Već se nekoliko puta spomenula mogućnost Stipine borbe u Hrvatskoj, konkretnije na splitskom Poljudu. Premda to djeluje tek kao želja mnogih, ali i njega samoga, on ideje možda i ne bi trebalo odustati.

“Uh, to bi bilo nevjerojatno… Znam da bi tata najviše želio da se borim u Hrvatskoj, ali vidjet ćemo što kaže UFC. To je sjajna ideja.”

Hrvatska brada

U osvrtu na borbu protiv Ngannoua, posebice na udarac koji ga je ‘zatresao’, kazao je:

“Baš je žestok tip, jako udara, znao sam da moram biti oprezan i da će mi htjeti otkinuti glavu. Onaj udarac – nije me boljelo, ali me izbacilo iz ravnoteže. Malo sam počeo gubiti tlo pod nogama pa sam ga srušio. Ma za to je zaslužna hrvatska brada i dalmatinski geni. Na tatu sam, ne padamo mi tako lako, ha, ha, ha. Uostalom, i djed je bio boksač”, zaključio je Miočić.