STIPE IZGLEDA SJAJNO: Miočić i Cigano odradili vaganje uoči spektakularne borbe za naslov

Održano je službeno vaganje za sutrašnji UFC 211 event, na kojem je Stipe Miočić izvagao 400 grama više od svog izazivača, Juniora Dos Santosa. Joanna Jedrzejczyk na vaganje je pristigla posljednja i izgledala je kako da joj ovog puta nije bilo jednostavno spustiti svoju težinu na 52 kilograma.

Borilački portal Fight Site javlja da je UFC prvak u kraljevskoj teškoj kategoriji, Amerikanac hrvatskih korijena Stipe Miočić, bio je na svoju otprilike standardnoj težini od 111.5 kilograma. Junior Dos Santos izvagao je samo 400 grama manje, a oba borca izgledala su vrlo dobro te nema sumnje kako su jutros i doručkovali te će spremni dočekati sutrašnji nastup u kavezu i borbu za najvrjedniji pojas svjetskog MMA-a.

Prvakinja se malo opustila

Joanni Jedrzejczyk trebalo je najduže te se pojavila pri samom kraju vaganja. Prošla je vagu, ali po internetu se mogu čitati usuglašeni komentari kako prvakinja nikada nije izgledala ovako loše na vagi te se čini kako se i ona malo opustila ovog puta. No, glavno da je uspjela. Njena protivnica, koja se ne tako davno borila dvije kategorije iznad, bila je na 200 grama ispod granice.

Gordon otkazao borbu

Vagu su prošli svi borci koji su se pojavila. No, pojavio se nije Jared Gordon, koji se potužio na probleme probavnog sustava te je morao otkazati svoju borbu protiv Jose Quinonesa. Tako na kraju ovaj event ostaje na 11 duela.

Ceremonijalno vaganje, na kojem će se održati sučeljavanja, na rasporedu je kasnije večeras uz izravan prijenos na Youtube kanalu UFC-a.

UFC 211 – rezultati vaganja (rezultati su u lbs)

Stipe Miocic (246) vs. Junior Dos Santos (245)

Champ Joanna Jedrzejczyk (115) vs. Jessica Andrade (114.5)

Demian Maia (170.5) vs. Jorge Masvidal (171)

Frankie Edgar (145.5) vs. Yair Rodriguez (146)

David Branch (185) vs. Krzysztof Jotko (185)

Eddie Alvarez (156) vs. Dustin Poirier (156)

Jason Knight (146) vs. Chas Skelly (146)

Jared Gordon (n/a)* vs. Michel Quinones (145.5)

Marco Polo Reyes (154) vs. James Vick (156)

Jessica Aguilar (115) vs. Cortney Casey (116)

Rashad Coulter (241) vs. Chase Sherman (250)

Enrique Barzola (146) vs. Gabriel Benitez (145.5)

Gadzhimurad Antigulov (204) vs. Joachim Christensen (204.5)