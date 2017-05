‘STIPE, GARANTIRAM TI JEDNO…’: Junior dos Santos poslao opaku poruku Miočiću i podigao tenzije

Kako se približava dvoboj između Juniora dos Santosa i Stipe Miočića, tako se dižu tenzije, a s njima i zaoštavaju izjave samih aktera.

Iako su Junior dos Santos i Stipe Miočić borci koji ne spadaju u one bahate borce koji uoči svojih borbi podižu tenzije, provociraju i nabrijavaju svoje protivnike, ovog puta su obadvojica pomalo izašli iz svojih okvira normalnog ponašanja, pa malo u svojim izjavama potpaljuju atmosferu. Što je i normalno uoči ovako važnog meča za naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji.

Dos Santos – veliki gospodin, ali…

Pa je Junior dos Santos, inače veliki gospodin, u svom posljednjem intervjuu za MMAFighting, prilično samouvjereno izjavio da “garantira javnosti kako će nokautirati prvaka!”

“Ne vjerujem da će meč otići u četvrtu ili petu rundu!”, poručio je Dos Santos i dodao:



“Mogu vam garantirati da ga ovaj put neću baciti u nokdaun kao zadnji put, ovaj put ću ga nokautirati!”

‘Miočićevi posljednji nokauti nisu neki parametar za usporedbu’

Od prvog dvoboja iz 2014. je prošlo dosta vremena. I dok je Miočić u međuvremenu u svoj CV dodavao nokaute i osvajao te branio UFC pojaseve, JDS je odradio dva mršava meča. Jedan je pobijedio, drugi izgubio.

“Vjerujem da je on zaista mnogo napredovao, no njegovi posljednji nokauti nisu neki parametar za usporedbu. Ja sam drugačiji borac. Ja sam snažan poput njega i uz to sam najbrži teškaš u povijesti sporta. Koju god strategiju pokuša realizirati, ja ću pobijediti”, tvrdi Brazilac i dodaje:

“Svi znaju da sam najbolji u stojci i da je boks moja podloga. Od tuda ću čitavo vrijeme tražiti nokaut. Nema tu ništa novog. ako odluči izmjenjivati udarce sa mnom, završit će na parteru. Ovaj put se neće moći ustati. Znao sam da ćemo se boriti od pobjede protiv Rothwella. Trebalo je nešto više vremena, no kada su ostali borci počeli odbijati mečeve sa mnom, izmišljajući tisuće razloga, jedini koji se nije skrivao te je prihvatio meč je prvak – Stipe Miočić!”, prenosi njegove riječi borilački portal Fight Site.