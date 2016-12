SRAMITE SE: Tko će snositi odgovornost, tko je donio ovu pogrešnu odluku?!

Nastavlja se skandal oko neodlaska najboljeg hrvatskog taekwondo borca Vedrana Goleca na kvalifikacije za Olimpijske igre u Riju. Savez je odlučio da će, umjesto Vedrana, na kvalifikacije ići Filip Grgić i Lovre Brečić. No, dok je Golec rangiran kao 14. na svjetskoj taekwondo ljestvici, Brečić i Grgić su lošiji od njega.

Vedran Golec (do 80 kg) trenutno je četrnaesti borac u svijetu i aktualni viceprvak Europe. Znači, po rankingu Golec je najbolji hrvatski borac. Međutim, Savez je odlučio da on ne ide na kvalifikacije za OI.

Hrvatska je imala pravo na dva predstavnika u kvalifikacijama, ali ispred Goleca odabrani su Lovre Brečić (do 58 kg) i Filip Grgić (do 68 kg). Slučajno ili ne, izbornik reprezentacije Toni Tomas ujedno je i glavni trener TKD Marjana, u kojem je i Brečić. Prije deset dana, Grgić je ostvario veliki uspjeh za hrvatski taekwondo i sport općenito. Izborio je nastup na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, osvojivši srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na olimpijskom kvalifikacijskom turniru koji je bio održan u Istanbulu. Brečić je, pak, zaustavljen na prvom koraku, a vrlo lako smo mogli imati još jednog borca na OI. Samo da je Golec otputovao u Tursku.

‘Ostao sam doma zbog nepostojanja jasnih kriterija po kojima se biraju putnici za velika natjecanja’

“Ostao sam doma očito zbog nepostojanja jasnih kriterija po kojima se biraju putnici za velika natjecanja. Zašto nema tih kriterija? Ne bih znao, ne bih se upuštao u to. No, jasno je da nedonošenje takvih jasnih kriterija daje dovoljno prostora za neke nesportske radnje”, kazao je za gledatelje HTV-a Vedran Golec.



Kako bi vam najbolje približili ovaj slučaj, najbolje bi bilo spomenuti usporedbu kolege iz Večernjeg lista. To vam je kao da izbornik Čačić umjesto Rakitića na popis putnika za EURO ovog ljeta u Francuskoj uvrsti nekog veznjaka iz Lokomotive, a da pri tome izbornik nije donio tu odluku nego, primjerice, Vrbanović.

“Da, čudno je to. Iz toga se može iščitati da Hrvatski taekwondo savez nema izbornika nego trenera. Pa tako kad se postavi pitanje tko je odlučio, nije nitko odlučio. Taj problem je ostao dan danas neriješen”, daje do znanja Golec.

Ranije se upozoravalo na to

Golec je već ranije upozoravao da bi se ovo moglo dogoditi…

“Upozoravali smo na vrijeme, bilo je vremena da se promijeni odluka. Ali, oni su sve opravdavali procijenom da izabrani imaju više šanse od mene koji sam bolji od njih gledajući rezultate i ranking. Eto, pokazalo se da je procijena bila pogrešna. I sad se postavlja pitanje, tko će snositi odgovornost? Upitni su i nacionalni interesi, jer zar ne bi trebali najbolji predstavljati Hrvatsku!?”, pita se Golec.

Tko pije, a tko plaća?

Tko je onda donio odluku da Golec ne ide na kvalifikacije za Olimpijske igre u Riju?

“Ne znam. Kad sam se telefonski čuo sa Tomasom, kazao mi je da on nije donio odluku. Koordinator ili direktor reprezentacije, kako god, također kaže da niti on nije donio odluku. Onda, tko je? Mene zanima tko će snositi odgovornost? Bili smo u HOO-u i razgovorali s tajnikom Čopom, koji je tvrdio da nema pravne istrumente kojima bi me zaštitio. Ostao sam praktički nezaštićen čak i od strane ove krovne insistitucije hrvatskog sporta. Pa, čemu onda postojanje takve institucije!?”, objašnjava Golec i dodaje:

“Kritike mojih kolega sportaša su svakakve. Svi se pitaju kako je ovo moguće!? Eto, očito je moguće svašta. Svi su razočarani ovim”, završio je Golec.