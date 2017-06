SPREMA SE BITKA SVIH BITAKA U RINGU: Boksački vladar svijeta prozvao Furyja i Klička, želi borbu protiv njih

Anthony Joshua potvrdio je da želi borbu protiv Tysona Furyja i priznao da je svjestan kako bi to bio meč kojeg bi ljubitelji boksa rado vidjeli. Osim okršaja s Furyjem, željan je ponuditi i revanš Vladimiru Kličku kojeg je na Wembleyju pred 90,000 ljudi svladao u borbi za naslov po verzijama IBF, WBA i IBO.

“Ima smisla boriti se na domaćem terenu protiv Tysona Furyja. Bio bi to velik meč, zanimljiv. Obraćam pažnju na ono što žele ljudi i slušam ono što govore borci. Tyson stvara veliku buku, glasan je i jasan u namjeri da se bori protiv mene. U poziciji sam da poručim Tysonu da je to borba koju ljudi žele vidjeti, pa kad bude spreman možemo im ju priuštiti”, potvrdio je Joshua koji je najbolji teškaš svijeta postao nakon što je nokautom riješio pitanje pobjednika protiv Klička krajem travnja.

Ne bi, priznaje, piše The Sun, ima ništa protiv niti protiv revanša te borbe.

“Bilo je to prvi put da se u meč ulazi bez puno pričanja gluposti, konferencije za medije bile su nešto posebno, priprema za tu borbu također, a sama borba ispunila je sva očekivanja. Možemo li ponoviti takvo što, uz mogućnost da se izbjegne šesta runda (u kojoj je Kličko srušio Joshuu), volio bih da do toga i dođe. Mislim da bi to bila dobra zabava za sve”, zaključio je Joshua.