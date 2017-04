LEONARDO PIJETRAJ ZA NET.HR O MEGASPEKTAKLU NA WEMBLEYU: ‘Ovo je zasigurno jedan od najvećih boksačkih mečeva svih vremena’

Jedan od najboljih boksačkih trenera, po mnogima najbolji boksački trener u Hrvatskoj Leonardo Pijetraj, za Net.hr je najavio boksački okršaj desetljeća, borbu za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji po IBF, IBO i WBA verziji između Anthonyja Joshue i Vladimira Klička.

Boksački svijet već dugo nije bio u iščekivanju takvog meča kao što je to sudar Anthonyja Joshue i Vladimira Klička. Ovo je vjerojatno najveći boksački meč još od 2002. godine i sudara u ringu između Lennoxa Louisa i Mikea Tysona.

Radi se o borbi dva najbolja boksača današnjice. Kad kažemo najbolja, mislimo na to da se oboje bore u kraljevskoj teškoj kategoriji, pa kao takvima iznad glave im stoji aureola najboljih.



Kličko ponovno želi na svjetski boksački tron

Bit će ovo okršaj dva boksača koja se nalaze u drugačijim situacijama. Ukrajinski udarač na zalasku je karijere, ali ponovno želi na boksački tron, ponovno želi dokazati da je on najbolji.

Joshua, s druge strane, oduševio je fanove svojim razornim udarcima i moćnim fizičkim predispozicijama, a ima i 18 nokauta u isto toliko pobjeda bez poraza.

Prema kladionicama, Joshua je favorit. Međutim, Kličko je stari lisac koji itekako ima iskustva boksanja velikih mečeva.

“Ovo je zasigurno jedan od najvećih boksačkih mečeva svih vremena”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Leonardo Pijetraj i nastavio:

‘U boksu svaki segment, svaka sitnica, situacija može odlučiti pobjednika’

“Nikad nisam volio prognozirati pobjednike, pa tako to neću napraviti niti sad. Jer ipak, ovo je boks. U boksu svaki segment, svaka sitnica, situacija može odlučiti pobjednika. Možete se ne znam kako dobro spremiti, imati inicijativu i onda dobiti jedan udarac i završiti na podu. U tome je ta specifičnost boksa kao sporta. I neprevidljivost. Zato je to tako poseban sport”, dao je do znanja Leo i dodao:

“No, ajmo ovako. Redom. Sve nas, čitav svijet, čeka jedan od najvećih mečeva svih vremena. Bit će to megaspektakl kojem će prisustvovati 90 tisuća ljudi. Tijekom povijesti malo je mečeva bilo koji su plijenili takvu pažnju i koji su bili odboksani pred većim brojem ljudi. Dugo godina, boks nije imao takvu borbu. Jer, ovdje se radi o dva boksača koja se s razlogom bore za naslov najboljeg na svijetu. Šanse u ovoj borbi su 50-50”, izjavio je Pijetraj i stavio se u ulogu trenera oba boksača.

“Ono što bi ja savjetovao Kličku protiv Joshue je da više radi lijevom rukom i da tjera Joshu unazad. Mora nametnuti svoj ritam. Naravno, u toj strategiji krunski je da borba odmakne što dalje. U takvom raspletu Ukrajinac onda ima šansu za pobjedu. Sve ostalo ide na ruku Britancu. Joshua ima snagu, moć, tehniku, kretanje po ringu… Uistinu je moćan boksač”.

‘Čini nam se da u Kličku sada gori želja za dokazivanjem’

Kličko je tijekom svoje karijere, bez obzira na dugogodišnju vladavinu, ostao veliki dužnik fanovima. Kako je to Pijetraj još prije u intervjuu za Telegram kazao, Kličko još nije odradio meč u kojem je dao apsolutno sve od sebe.

“Tako je. Još se čeka. Imam osjećaj, gotovo sam uvjeren da sam u pravu, a čak mi se čini da i Kličko jednako misli. Došao je trenutak kad Kličko mora odboksati meč života. Više nema prostora za nikakva ograničenja. Posebno nakon onog užasavajuće lošeg boksa i onda još poraza od Tysona Furyja. Čini nam se da u Kličku sada gori želja za dokazivanjem. Ono što nas sve može veseliti je to što Kličko može odboksati svoj najbolji meč života. Što se tiče Joshue, njega ćemo u tom segmentu tek vidjeti. Jer, on još nije boksao ovako važan meč protiv tako velikog protivnika. Do sad to nisu bila ne znam kako jaka imena”, istaknuo je Pjetraj i nastavio:

“Oba boksača će imati strašan pritisak, pogotovo Joshua. Jer, to je za njega pravi ispit”.

Ono što posebno imponira od Joshue je ta njegova fizička snaga i razornost udarca.

“Tako kao što je Joshua građen, to je jedinstveno. Ti mišići, snaga uz tu brzinu. Stoji ona činjenica da mišići usporavaju. Ali to nisu mišići dobiveni utezima. To je genetika. On je tako građen. Tako da ti mišići njemu nisu problemi. Nego prednost”.

Borba za povijest

U kakvoj je formi Kličko?

“Teško mi je to kazati jer nisam tamo pa niti ne znam. I pustimo sad tu fizičku pripremu. Ona jest bitna, ali više će tu igrati tehničko-taktička priprema koju oba borca skrivaju. To je nešto što ćemo tek vidjeti. Niti jedan od njih to nisu još pokazali. To se čuva za meč”.

Nekako nam se čini kako je Kličku više “pod obavezno” pobjediti. Jer, on ima 41 godinu. U slučaju poraza, njegova karijera bi vjerojatno bila gotova.

Joshua, s druge strane, ima 27 godina. Iako bi ga poraz zabolio, pred njim je još dosta godina vrhunskog boksa i prilike da postane najbolji na svijetu.

Sve u svemu, čeka nas meč koji će, zasigurno, ući u povijest svjetskog boksa. Bez obzira kako završio i kakav boks budemo vidjeli u njemu.