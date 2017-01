SLAVNA MMA PRVAKINJA SE OPROSTILA OD MIRKA: ‘Drago mi je što sam otišla u Japan gledati njegovu zadnju borbu’

@mirko_crocop retired today. I'm glad I went to Japan to watch his last fights. Congratulation to the GP Champion who won at 42 years old! Hoje o Mirko se aposentou aos seus 42 anos. Fico feliz por ter assistido suas últimas lutas no Japão. Parabéns por ser o campeão GP 🇯🇵 happy new year! 👏🤗 #legend #criscyborg #mirkocrocop #GodBlessyou

