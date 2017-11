SENZACIONALAN PREOKRET: Mirko Filipović se u 44. godini vraća u ring i nastavlja karijeru

RIZIN GP2016無差別級王者のミルコ選手が一年振りにRIZINのリングに帰還します。 引退までの残り数試合、最も愛する日本のファンの前で闘う事を決断しました。 最後まで勝負論の有る試合がしたいと言うのがミルコの希望です。 引退に向けて動き出すミルコの最終章に注目して下さい! #mirkocrocop #RIZINFF #RIZIN2017 The RIZIN GP 2016 winner Mirko Crocop will be returning to the RIZIN ring after a year. He has decided to fight in front of his beloved Japanese fans a few more times before he retires. He would like to continue to face meaningful opponents until he hangs his gloves. Keep an eye out for Mirko's final chapter.

