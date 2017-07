ŠAMARANJE SE NASTAVLJA! Mayweather i McGregor napravili pravi šou u Torontu

Nakon predstave za tisuće ljudi koji su se okupili noćas u Torontu na drugoj postaji svjetske promotivne turneje za meč između Conora McGregora i Floyda Mayweathera, glavne zvijezde su izašle i ispred mnogobrojnih pripadnika ‘sedme sile’.

Počelo je! Svjetla reflektora čitavog borilačkog svijeta usredotočena su samo na njih dvojicu, u iščekivanju velikog boksačkog spektakla koji će se 26. kolovoza održati u novoizgrađenoj T-Mobile Areni u Las Vegasu.

Floyd Mayweather uglavnom je ponavljao teze koje je već izrekao nakon prve press konferencije u Los Angelesu, a komentirao je i sukob između McGregora i njegovog oca Floyda Mayweathera sr-a koji se dogodio u LA-ju.



“Vjerujem da bi moj otac to trebao prepustiti meni i Conoru. On je kakav je. Bit će mi u kutu za vrijeme meča”, potvrdio je Mayweather koji je tijekom karijere mnogo puta ulazio u sukob sa svojim ocem. No, sada su u dobrim odnosima, prenosi Fight Site.

Boji li se bivši dvanaesterostruki svjetski boksački prvak nekog prljavog poteza u ringu od strane irskog suparnika?

“Pustit ću suca da odradi svoj posao u ringu. Moj posao je da se natječem i da odradim najbolji mogući boks. Sudac će odraditi svoje”, kontrira Mayweather.

Novinare je zanimalo tko je dobio bitku u drugom sučeljavanju. Publika je ponovno bila na strani McGregora, no Amerikanca to previše ne brine…

“Još jednom kažem. Biram bogatstvo ispred slave. McGregor ima više fanova, ali ja sam bogatiji. Mlađi je, veći je od mene. Trenutačno sam već na vagi za meč, ja sam lagan. Ima dugačak raspon ruku. Ja ne gledam druge borce, moj posao je ući u ring i biti najbolji što mogu”, tvrdi dobro raspoloženi Mayweather i zaključuje:

“Tko je pobijedio u sučeljavanju? To je na vama da ocjenjujete. Ja mislim da sam dobio obje runde. Ne, ja pobjeđujem za sada.”