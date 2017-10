RUSKI MMA BORAC BRUTALNO PRETUČEN NA ULICI: Jednog je napadača nokautirao, ali protiv petorice nije mogao

Ruski MMA borac Umar Vahajev (25) brutalno je prošli vikend pretučen ispred svoga stana u Sankt Peterburgu, izvještavaju lokalni mediji.

Vahajev je izašao iz stana u isto vrijeme kada su iz obližnjeg restorana izašla petorica muškaraca. Odmah su mu prišli i, sudeći prema snimci koju je snimio slučajni prolaznik, počela je rasprava. Vahajev je pokušavao izbjeći kontakt, ali na kraju je bio prisiljen braniti se.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: MMA borac u uličnoj tučnjavi na smrt pretukao dizača utega

‘Cijeli je pločnik bio u krvi’

Uspio je nokautirati jednog napadača, ali je to samo izazvalo dodatni bijes preostalih muškaraca. Nastavak priče se ne vidi na snimci, ali ruski mediji pišu da je jedan od muškaraca izvukao plinski pištolj i pucao u Vahajeva. Čečenski borac je uspio doći do svog automobila u kojem je držao vlastiti plinski pištolj iz kojeg je pucao u zrak. To mu, međutim, ni na koji način nije pomoglo. Skupina muškaraca ga je uhvatila i brutalno pretukla.



“Sva petorica su ga tukla i udarala mu glavom o asfalt. Ne znam kako je završilo, ali scena nije bila za one slabog srca. Cijeli je pločnik bio u krvi”, ispričao je jedan od svjedoka za CrimeRussia.

Izvještaji govore da je Vahajev zadobio lom čeljusti i još nekoliko fraktutra. Stanje mu je, ipak, stabilno, a njegovi su napadači privedeni.