RUŠI PROTIVNIKE LAKOĆOM: Upoznajte po mnogima najjačeg udarača u MMA koji želi među teškaše

UFC borac u poluteškoj kategoriji Anthony Johnson (32 godine, 22-5-0) po mnogima je najjači udarač u svijetu slobodne borbe.

To dokazuje i njegov sjajan skor od 22 pobjede (16 nokauta). Johnson s nevjerojatnom lakoćom ruši svoje protivnike, a u kavezu izgleda zastrašujuće, moćno.

On je jedan od najmoćnijih boraca današnjice, a tim povodom na internetu je u rujnu ove godine objavljen i video s njegovim potezima koji je ponovno postao hit na društvenim mrežama. “Rumble” uistinu izgleda impresivno. Trenutno se nalazi na prvom mjestu ljestvice UFC-ovih poluteškaša, što možete vidjeti i u priloženom poretku sa službene stranice UFC-a u poluteškoj kategoriji.





Odbio borbu protiv Mousasija

Amerikanac rodom iz Dublina (Georgia, SAD) 30. siječnja 2016. godine pobijedio je Badera nokautiravši ga 1:26 prije isteka prve runde. Njegovo je ime uistinu vrijedno strahopoštovanja. Fightsite u utorak javlja kako je ozljeda Daniela Cormiera ostavila Anthonyja Johnsona bez protivnika za UFC 206 koji se 10. prosinca održava u Torontu.

Ostao je Amerikanac tako i bez revanša te prilike da stigne do pojasa kojeg je već propustio ugrabiti na UFC-u 187 kada mu je s druge strane stajao isti protivnik. Prema posljednjim informacijama, UFC je pokušao zadržati Johnsona na ‘cardu’ tako što su mu ponudili borbu za privremeni pojas protiv Gegarda Mousasija. Zanimljiva ponuda, koja je uključivala okršaj s ponajboljim borcem srednje kategorije, ipak nije zainteresirala opasnog poluteškaša te je on odlučio pričekati Cormiera, ali i otvoriti mogućnost nastupa u teškoj kategoriji.

‘Borio bih se u teškoj. To bi bilo zabavno i definitivno bih to isprobao’

“Ponudili su mi Gegarda i ja nemam ništa protiv njega, ali borba s njim mi ne donosi ništa. On je borac iz srednje kategorije i bivši poluteškaš. On je dobar i čvrst, no mnogi su mi govorili kako je on za mene lagan zalogaj te da bih trebao prihvatiti taj meč. No Gegard se zna boriti i mislim da ljudi ne shvaćaju koliko je on zapravo dobar, ali to je u ovim trenucima za mene besmislena borba. Ako prihvatim tu borbu i pobijedim, to mi ne donosi ništa i bit ću lažni prvak, a to je ono što predstavlja privremena titula”, izjavio je Johnson za američki Fox Sports.

Johnson, kako Fightsite ističe, zapravo poručuje da ga zanima borba u teškoj kategoriji gdje se već borio kada je u 2013. porazio Andreija Arlovskog (WSOF 2).

“Da, borio bih se u teškoj. To bi bilo zabavno i definitivno bih to isprobao. Uvijek sam govorio da ću se okušati u UFC-ovoj teškoj kategoriji prije nego što se umirovim. Ta kategorija ima stvarno dobrih boraca, oni su ogromni, tako da definitivno puno riskiram. Veselim se tom izazovu. Ako se borim, to mora biti u teškoj jer mi se u poluteškoj ne isplati. Ako ima netko tko bi se možda volio ponovno boriti sa mnom, a da je u teškoj, tu sam i vidjet ćemo što možemo učiniti”, poručio je Johnson iz čijih bi se posljednjih riječi moglo zaključiti da misli na Arlovskog.